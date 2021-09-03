Это по-российски: как похоронили идею создать исторический квартал в центре Челябинска

Сгорел и дом, который реставрировали на «Том Сойер Фесте»

Улица Российская — как летопись архитектуры Челябинска. Здесь есть дома дореволюционной постройки, сталинский ампир, типовая советская застройка, а скоро появится модный квартал «1736», который придумал Артемий Лебедев.

Этим летом на Российской сгорели сразу несколько старинных домов. Постройки начала прошлого века не являются объектами культурного наследия. Нет статуса — нет проблемы. Жителей расселили, а на этом месте компания «Магнитострой» планируют возвести небоскреб. А пока дома облюбовали бомжи и различные маргинальные элементы. Но у зданий и всей улицы могла быть другая история — красивая и достойная города-миллионника.

Первый пожар случился 10 мая Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Во время пожара на Российской, 94 сгорел бездомный. Мужчина поссорился со своим собутыльником и тот его поджег.

— На Российской создается криминальная ситуация. Администрация молчит, «Магнитострой» молчит, — возмутился краевед Юрий Латышев.

Горожане тоже ждали, что будет какое распоряжение «сверху». Все-таки это вопрос безопасности.

МЭРИЯ ОТКРЕСТИЛАСЬ

Мы решили поинтересоваться в мэрии, почему дома до сих пор не снесли, кто должен этим заниматься и кому принадлежит земля. Но получили весьма размытый ответ.

— Жилые дома, расположенные на Российской, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100 и 102 в реестре муниципального имущества не учитываются, — сообщила КП-Челябинск замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Изымать дома для муниципальных нужд не планируется, как это было при строительстве скандальной развязки Братьев Кашириных-Российская. Кроме того, земля находится в частных руках. Так что оснований, да и полномочий для сноса нет.

Мы зашли внутрь. Видно, что в заброшенном доме кто-то живет Фото: Евгений НАСЫРОВ

В «Магнитострое» прокомментировали, что участок принадлежит физлицам.

— Мы только предложили проект для реализации на этом участке, — прокомментировал представитель «Трест Магнитострой» Кирилл Кочкин.

Жители соседних домов рассказали корреспонденту КП-Челябинск, что все выкупил некий Хованский. Его связывают с главой «Магнитостроя» Олегом Лакницким.

В пустых домах создается криминогенная обстановка Фото: Евгений НАСЫРОВ

ОБЕЩАЛИ СОХРАНИТЬ, НО ПЕРЕДУМАЛИ

С собственником общались активисты проекта «Том Сойер Фест», которые несколько лет назад реконструировали дом на Российской, 86 (он тоже недавно сгорел). Правда, имени его не называют, ссылаясь на договоренности.

— Сначала нам шли на встречу. Сказали, давайте сохраним эти дома, если они впишутся в нашу концепцию. Общались с проектировщиками по нашему дому 86-му, 84 и 82, а также №80, который является объектом культурного наследия. Планировалось сформировать исторический уголок в этом квартале, — на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) координатор проекта «Том Сойер Фест» в Челябинске Галина Зубаирова.

Активисты договорились с собственником законсервировать эти дома — заколотить крыши и окна, чтобы туда не попадали осадки и не залезали люди. Собрали деньги, купили материалы.

— За день до назначенной даты нам сказали, что нельзя по юридическим причинам, это частная собственность. И все. Работы свернули, сейчас у нас лежит куча сеток и баннеров. Как только они запретили консервацию, это приговор домам. До публичных слушаний они не доживут, — отмечает Галина Зубаирова.

Участки выкупил некий Хованский Фото: Евгений НАСЫРОВ

После пожаров собственник разрешил активистам взять с домов все, что им нужно: наличники и другие элементы декора. Но они пока не спешат. Это все-таки частная собственность.

— В субботу у нас будет презентация проекта «Портал». Приедут создатель «Том Сойер Феста» Андрей Кочетков и координатор благотворительного фонда «Внимание» Роман Ушаков. Мы хотим проконсультироваться с ними, а заодно вместе прогуляться к этим домам, — рассказала Галина Зубаирова.

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

Любопытный факт: в 1921 году, то есть ровно 100 лет назад, дома на Российской уже горели и тогда их отстраивали заново.

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