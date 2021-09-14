Дело о взрыве газа с погибшими в Магнитогорске вернули обратно прокурору

Инцидент произошел в марте прошлого года. Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск / vk.com

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вернул прокурору уголовное дело в отношении Эдуарда Реброва, обвиняемого в смерти двух детей и женщины в результате взрыва газа в доме №19 по улице Доменщиков. Причиной такого решения стали допущенные в ходе расследования нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе самого суда.

Так, в ходе следствия не было установлено, кто является собственником квартиры, в которой находился взорвавшийся газовый баллон. Между тем суд выяснил, что на самом деле владельцем является Реброва Л.Ю.

— При предъявлении обвинения следователем в нарушение требований ст. 220 УПК РФ не приняты во внимание и не описаны обстоятельства, при которых Э. Ребров принес газовый баллон в квартиру дома, а именно то, что баллон он оставил в указанной квартире с разрешения и согласия проживающего в ней собственника квартиры Ребровой Л.Ю., которая взяла на себя обязательства по его хранению и возврату собственнику, — сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска. — Кроме того, следствие не привело каких-либо данных, подтверждающих сделанные выводы о том, что Э. Ребров принес баллон в квартиру, имея свободный доступ в указанное жилое помещение и разместил его в указанной квартире с целью хранения на неопределенный срок. Между тем указанные обстоятельства не нашли свое подтверждение в судебном заседании.

Согласно законодательству, владелец жилья Реброва Л.Ю. может стать вторым фигурантом уголовного дела, поскольку газовой баллон хранился именно в ее квартире.

Кроме того, суд установил, что не были проведены экспертизы утраченного имущества потерпевшими. Также в материалах дела отсутствуют протоколы осмотра пострадавших от взрыва жилых помещений, что не дает возможность объективно оценить размер ущерба.

Взрыв в пятиэтажном доме в Магнитогорске произошел вечером 26 марта на улице Доменщиков,19. Сначала очевидцы услышали сильный хлопок, а затем увидели пожар. Известно, что огонь вспыхнул в квартире на втором этаже, затем перекинулся на другие и перешел на третий этаж.

Из подъезда эвакуировали 31 человека. На месте погибли двое – женщина, которая жила в соседней квартире и была прикованной к кровати, а также 14-летний ребёнок. Полугодовалый малыш получил сильные ожоги и позже скончался в больнице.

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