Рядом с «Плодушкой» в Ленинском районе Челябинска построят нормальные дороги

Вот по таким дорогам ездят жители новостроек в Ленинском районе. Фото: Яндекс карты

В Челябинске построят дорогу между «Плодушкой», Spar и Одигитриевским монастырем в Ленинском районе. Аукцион на поиск подрядчика для проектно-изыскательных работ по строительству улицы Бобруйской от Агалакова до Энергетиков разместил Комитет дорожного хозяйства Челябинска. Максимальная сумма, которую готов заплатить город за работу, — 5,1 млн рублей.

Улица Агалакова на подъезде к ЖК Ленинские высотки. Фото: Яндекс карты

Район «Плодушки» в Ленинском районе активно развивается последние годы. Помимо реконструкции самой Монастырской заимки, набережной пруда «Девичьи слезы» здесь идет активная застройка — появились несколько ЖК: На Агалакова, Плодушка, Ленинские высотки. Но жителям по-прежнему приходится ездить домой по бездорожью. Несмотря на обещания и жалобы, нормальной дороги нет.

— Мы уже пять лет ждем нормальную дорогу, — написала жительница дома на улице Прохладной Наталья в Instagram главы Челябинска Натали Котовой. — Проект и дороги должны быть на этапе приема новостроек, а не через 10 лет.

Выезд с Энергетиков на Бобруйскую. Фото: Яндекс карты

В мэрии на вопрос челябинки ответили, что проектирование проекта реконструкции улицы Агалакова от Гагарина до Гранитной планируется завершить до конца года. Хотя в тендерной документации называли март этого года. Само поэтапное строительство ориентировочно начнется в 2022-2023 году и то при условии, что из бюджета выделят деньги.

Бобруйскую только будут проектировать, а вот проект реконструкции Агалакова уже близится к завершению. Инфографика: Сергей Зверев

Следующий участок — строительство улицы Бобруйской. По информации в проектной документации подрядчик, который выиграет конкурс, должен провести инженерные изыскания, разработать проект и получить заключение Госэкспертизы до 20 ноября 2022 года. Заявки на участие в торгах принимаются до 21 октября. Рассказать о сроках непосредственно строительства Бобруйской КП-Челябинск в городском Комитете дорожного строительства пообещали позже.

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