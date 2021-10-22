У туристов на Таганае будут проверять QR-коды

Непривитым южноуральцам вместо отдыха на природе придется сидеть дома. Фото: нацпарк «Таганай»

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области туристов попросят предъявлять QR-коды, подтверждающие наличие прививки от коронавируса. Ограничительные меры начнут действовать с 30 октября.

Доказать наличие иммунитета к болезни потребуется тем, кто забронировал места в туристических приютах на территории Таганая. Код должен быть у каждого совершеннолетнего участника похода. Предъявить его потребуется при регистрации в Центральной усадьбе парка.

В пресс-службе «Таганая» рассказали, что рост заболеваемости коронавирусом в регионе может повлиять и на туристический отдых в зимние каникулы.

— Новогоднее бронирование мест в туристических приютах откроется не раньше 15 ноября, в зависимости от эпидемиологической обстановки), — уточнили в нацарке.

Напомним, накануне в Челябинской области ввели дополнительные ограничительные меры для борьбы с коронавирусом. Они коснутся, в том числе, посещения парикмахерских, фитнес-центров и саун.

Челябинские организации предупреждают об отстранении от работы непривитых сотрудников. О таких мерах уже заявили в «ЧелябГЭТ» и ЮУрГУ.

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