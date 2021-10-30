Система QR-кодов начала действовать в Челябинске с 30 октября

Помимо QR-кода при себе нужно иметь паспорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 30 октября, в Челябинской области вводится система QR-кодов. Рассказываем куда пустят только привитых или переболевших.

Торговые центры и торгово-развлекательные комплексы. При этом в некоторых будут организованы «зеленые коридоры» в мобильные пункты вакцинации (адреса по ссылке). Сеть «Лента» планировала ввести QR-коды даже в отдельно стоящих гипермаркетах, но в итоге передумала.

Сфера красоты и спорта. Это парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны.

На днях один из фитнес-клубов решил козырнуть «программой лояльности» и объявил, что будет пускать всех. Это вызвало бурю негатива. Первый вице-губернатор Ирина Гехт призвала бойкотировать подобные заведения.

— Я бы призвала клиентов этого фитнес-клуба и посетителей других учреждений просто сделать вывод, что человек, ведущий себя так в этой ситуации, поведет себя так же и во многих других ситуациях. Это и о личной ответственности. Что называется, все как на фронте стоят, и мы видим, что в поликлиниках перегружены врачи и они оттуда уходят, а люди так себя ведут.

Массовые мероприятия от 100 человек. Остается актуальным требование QR-кодов в учреждениях культуры и на мероприятиях до 100 человек, которое действует с 18 октября. Без QR-кодов пускают в Камерный театр.

— В библиотеках тоже проводят мероприятия и собирают 30-50 человек, в музеях проходят экскурсии. Чтобы все это не косить, эта мера была введена — 99 билетов. <...> На сегодняшний день у Камерного театра существует госзадание по количеству зрителей и сборам с продажи билетов, которое учреждение должно выполнять. Я попросил его просчитать экономически, сможет ли он его выполнить, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. — Поскольку государство тратит деньги, то средства не должны улетать в трубу. Если мы будем пускать пять человек, а работать на них будут 150 работников театра, то это не совсем правильная мера.

Санатории, профилактории, базы отдыха, пансионаты. Это касается и приютов в нацпарке «Таганай».

— Эти дни не должны стать поводом для активизации общения за рамками семьи, усиления социальных контактов. Это не праздники, сейчас не время праздновать, сейчас важно уменьшить число контактов между собой, беречь свое здоровье, найти время сделать прививку, — отметил губернатор Алексей Текслер.

Исключение из правил — несовершеннолетние, поскольку их пока не прививают от ковида. А вот медотводы и наличие антител входа не дают.

Ирина Гехт напомнила, что медотвод дается, когда у человека имеется серьезное заболевание. А это значит, что человек находится в группе риска и, если подхватит ковид, заболевание будет протекать тяжело.

— Группа риска должна находится дома и минимально выходить в общественные пространства. Да, магазин у дома и канал «Культура» по телевизору, — отметила Ирина Гехт.

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