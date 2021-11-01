Тиктокер из Челябинска, снимающий издевательские видео с больной бабушкой, трижды судим и выдвигался в депутаты

Пожилая женщина с деменцией — бабушка его супруги Фото: СОЦСЕТИ

Блогер из Челябинска, который снимает в Tik Tok издевательские видео с бабушкой, где показывает больную деменцией женщину во время приступов и насмехается над ней при помощи масок для сторис, а также собирает донаты со стримов, имеет весьма интересную биографию. Он занимался раздельным сбором мусора в Челябинске, пытался пролезть в районные депутаты и к 27 годам имеет три судимости.

Молодой человек начал раскручиваться в медиа как экоактивист. Он сотрудничал с акцией по раздельному сбору мусора «Разделяйка», устанавливал контейнеры для сбора пластиковых бутылок в челябинских дворах. Весной 2019 года он отметился акцией по установке контейнеров для раздельного сбора мусора в троллейбусах Челябинска, правда, простояли они там недолго.

В 2019 году мужчина выдвинул свою кандидатуру в депутаты Ленинского района Челябинска второго созыва от «Справедливой России», но в регистрации ему отказали. Информация об этом есть на сайте Избиркома. И тут находим интересные подробности о нем. На тот момент у него уже было три судимости: покушение на кражу в 2012 году, тогда он заплатил штраф 2000 рублей; покушение на грабеж в 2014, за что его лишили свободы на год, но через полгода освободили по амнистии; в 2016 году он снова попался на попытке кражи.

Скандальное видео с больной бабушкой наделало шума еще летом. Но тогда в поле зрения попала его супруга, которая является внучкой этой женщины. В минувшие выходные информация снова появилась в сети. Общественность возмутили действия молодой пары по отношению к беспомощному человеку. На это отреагировали полиция, прокуратура и даже глава СКР Александр Бастрыкин, он поручил немедленно провести проверку и выяснять, есть ли в действиях тиктокеров признаки уголовного преступления по статье 117 УК РФ (Истязание).

Накануне молодой человек сообщил на своей странице во ВКонтакте, что ему угрожают расправой, в том числе запрещенные в России сообщества. Орфография и пунктуация сохранена.

— За несколько часов мне в лс (личные сообщения. — Прим. ред.) написали многие с угрозами расправы. А так же друзьям до кого добрались. Я знаю на что способны люди, но к сожалению НЕ ЛЮДИ готовы пойти еще дальше! Всем известно, что за любые нарушения соц. сети автоматически блокируют пользователя, — написал он.

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