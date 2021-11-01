К молодой паре, которые издеваются над бабушкой в ТикТок, нагрянули СК и полиция: что они нашли

Снимая видео, молодая пара собирала донаты Фото: СОЦСЕТИ

К молодой паре, которая снимает в ТикТок больную деменцией бабушку, насмехаются над ней или показывают ее во время приступов, нагрянула комиссия в составе сотрудников Следственного комитета, полиции и соцзащиты. Об этом сообщил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

Пожилая женщина живет с внучкой, ее мужем и матерью. Когда пришла комиссия, у бабушки был очередной приступ — она стучала руками по стене.

— Квартира хорошая, мебель свежая. Бабушка в памперсе, нет ни следов побоев, ни пролежней. Да, человек болен, даже когда пришла комиссия, она стучала по стене. Просто внучка у нее, прямо сказать, пустоголовая, 1998 года рождения, но не совсем отдающая отчет своим поступкам. Они даже не видит ничего плохого в своих действиях. Сейчас проще ТикТок удалить с телефона и все, — рассказал наш собеседник. — Судя по всему, они напугались из-за этой шумихи.

По словам нашего источника, родственники сообщили, что якобы так собирают деньги на содержание и лечение бабушки, ведь им никто не помогает. Дать внятного ответа, почему они не обратились в соцзащиту, не смогли.

В СУ СКР по Челябинской области подробности пока не сообщают.

— В рамках проверки проводятся необходимые действия, — прокомментировал КП-Челябинск официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Он также уточнил, что на проверку отводится 30 дней и этот срок может быть продлен.

Напомним, скандальное видео с больной бабушкой наделало шума еще летом. В минувшие выходные информация снова появилась в сети. Общественность возмутили действия молодой пары по отношению к беспомощному человеку. На это отреагировали полиция, прокуратура и даже глава СКР Александр Бастрыкин, он поручил немедленно провести проверку и выяснять, есть ли в действиях тиктокеров признаки уголовного преступления по статье 117 УК РФ (Истязание).

Накануне молодой человек сообщил на своей странице во ВКонтакте, что ему угрожают расправой. Мы собрали любопытные факты его биографии: был трижды судим, занимался экологией и выдвигался в депутаты.

КОММЕНТАРИЙ

Еще летом Минсоц предлагал семье соцработника и даже забрать бабушку в специальное учреждение.

— Сразу после первых публикаций в сети Интернет мы публично обратились к родственникам страдающей деменцией бабушки с предложением предоставить помощь социального работника на дому либо разместить пожилую женщину в стационарном учреждении социального обслуживания. Однако ни молодая супружеская пара, ни другие взрослые члены этой семьи на связь с представителями министерства не вышли. По возможным адресам проживания внучки и ее супруга выходили социальные работники, но семья не была обнаружена, — прокомментировали в Министерстве социальных отношений Челябинской области. — Вместе с тем мы считаем, что снимать ролики для Интернета, пользуясь беспомощностью близкого человека, и тем более пытаться на этом заработать — это низкий, аморальный поступок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru