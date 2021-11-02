Деменция в Tik Tok: как молодая пара зарабатывала лайки и донаты, издеваясь над бабушкой

Молодые люди живут с больной бабушкой и снимают ее на видео Фото: СОЦСЕТИ

Молодая пара из Челябинска прогремела на всю страну, снимая в Tik Tok бабушку с деменцией. «Бабуся в трендах» — значится в описании канала молодого человека. «Живем и ухаживаем за бабкой с деменцией» — пишет девушка на своей странице. Молодые люди собирают донаты для бабушки в прямом эфире, выкладывают ролики с приступами пожилой женщины или насмехаются над ней, наложив «маски». Из роликов известно, что бабушка работала учительницей географии.

«Мой выпускной из 9 класса мне 15 лет. С бабушкой что-то не так, но я этого не осознавала. В сентябре я поступаю в колледж мне 16 лет, бабушке 81 год. За этот промежуток времени она меньше стала посещать улицу, началась частичная потеря памяти, была адекватной и спокойной, стала задавать одни и те же вопросы (хотя при нашем разговоре я только что ей все рассказала, а она опять по кругу)», — вспоминает 23-летняя блогерша на своей странице в «Дзене».

Деменция — страшный диагноз, который меняет не только жизнь самого больного, но и всей семьи. На роликах видно, как бабушка сожгла микроволновку, оторвала обои, то просто стучит по стене. Молодая пара рассказывает: соседи раньше вызывали полицию, но теперь смирились.

Поддавшись модным веяниям, молодые люди решили снимать бабушку в Tik Tok. Некоторые ролики собирают больше миллиона просмотров. Летом эти кадры облетели Интернет. Народ повозмущался, Минсоц предложил семье помощь, вплоть до помещения бабушки в специальное учреждение. Но на этом все стихло.

В минувшие выходные кадры с больной бабушкой снова появились в популярных Telegram-каналах. Пользователи спрашивают: почему на молодых людей не нашли управы и что там с запретом треш-стримов. Оказалось, что за это время дело не сдвинулось с мертвой точки.

— Ни молодая супружеская пара, ни другие взрослые члены этой семьи на связь с представителями министерства не вышли. По возможным адресам проживания внучки и ее супруга выходили социальные работники, но семья не была обнаружена, — прокомментировали в пресс-службе Минсоцотношений. — Мы считаем, что снимать ролики для Интернета, пользуясь беспомощностью близкого человека, и тем более пытаться на этом заработать — это низкий, аморальный поступок, поэтому настойчиво просим родственников обратиться в министерство социальных отношений.

НАШЛИ СЕМЬЮ ЗА ОДИН ДЕНЬ

В воскресенье Александр Бастрыкин поручил региональному СК немедленно провести проверку и выяснять, есть ли в действиях тиктокеров признаки уголовного преступления по статье «Истязание» (117 УК РФ).

Несмотря на то, что этот понедельник нерабочий, на пороге квартиры, где живет бабушка, появились сотрудники СК, полиции и соцзащиты. На этот раз родственников застали дома. Семья была очень напугана.

— Квартира хорошая, мебель свежая. Бабушка в памперсе, нет ни следов побоев, ни пролежней. Да, человек болен, даже когда пришла комиссия, она стучала по стене. Просто внучка у нее, прямо сказать, пустоголовая, 1998 года рождения, но не совсем отдающая отчет своим поступкам. Они даже не видит ничего плохого в своих действиях. Сейчас проще ТикТок удалить с телефона и все, — рассказал наш собеседник.

По словам нашего источника, родственники сообщили, что якобы так собирают деньги на содержание и лечение бабушки, ведь им никто не помогает. Дать внятного объяснения, почему не обратились в соцзащиту, они не смогли.

В СУ СКР по Челябинской области подробностей пока не сообщают.

— В рамках проверки проводятся необходимые действия, — прокомментировал КП-Челябинск официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

ШТРАФ ИЛИ РЕАЛЬНЫЙ СРОК?

С бабушкой все в порядке, значит ли это что молодые люди уйдут от ответственности? Мы спросили у специалистов, за что можно привлечь к ответственности пару.

Адвокат Александр Щербинин считает, что тиктокеров можно привлечь к ответственности за нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ), ведь они публично рассказывают о болезни женщины. За это можно получить реальный срок.

Юрист Сергей Гаврюшкин отмечает, что использовать фото или видео человека можно только с его согласия (ст. 152.1. «Охрана изображения гражданина»). Исключение: позирование за деньги, снимок сделано в общественном месте и человек не является центральным объектом или фото используется в публичных интересах.

Важный момент: является человек дееспособным или нет. От этого будет зависеть, в том числе, размер штрафа.

— Если предположить, что молодые люди являются ее опекунами и сами себе дали согласие на съемку от ее имени — это, конечно кошмар. Но тут можно поднять вопрос о лишении их статуса опекуна за ненадлежащее поведение, — отмечает Сергей Гаврюшкин.

Однако, по данным КП-Челябинск женщина официально не признана недееспособной, хоть уже не может вспомнить имя-отчество. При этом у нее есть инвалидность.

Также их можно привлечь к ответственности за оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ).

О внучке-тиктокерше практически ничего не известно. А вот ее 27-летний супруг ни раз попадал в медиа: то занимался экологией и раздельным сбором мусора, то выдвинул свою кандидатуру в районные депутаты от «Справедливой России», но в регистрации ему отказали. На сайте Избиркома выясняем, что он был трижды судим: за покушение на кражу в 2012 году, тогда он заплатил штраф 2000 рублей; покушение на грабеж в 2014, за что его лишили свободы на год, но через несколько месяцев освободили по амнистии; а через два года он снова попался на попытке кражи.

МНОГО ЛИ ЗАРАБОТАЛА ПАРА?

Данных о том, сколько они собрали донатов, нет. Молодые люди никак не отчитывались о полученных и потраченных средствах. Некоторые ролики набирали больше миллиона просмотров, однако, как отмечают специалисты, этого не достаточно.

— Я думаю, что больших сумм нет. В Tik Tok в этом плане ужасно сильная модерация. Видео будут удаляться, не попадать в тренды. Сам Tik Tok не платит, платит партнерская программа, к которой можно подключить аккаунт. В среднем по палате цифра такая: 1 000 000 просмотров ролика стоит от 10 до 50$. 50 баксов — это 3500 рублей, — считает SMM-специалист Кирилл Лежак. — Если посмотреть на их просмотры и лайки, там нет заоблачных цифр. Каналы на YouTube с подобной тематикой могут в теории заработать больше. И я уверен, что ни один бренд не выкупит рекламу у подобного блогера.

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