Как получить QR-код на госуслугах привитым и переболевшим в Челябинской области в 2021 году: инструкция

QR-код приходит на госуслуги в течение суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области с 30 октября 2021 без QR-кода не пускают в торгово-развлекательные центры, кинотеатры, салоны красоты и бассейны. Такой штрихкод выдают трем категориям жителей: привитым, недавно переболевшим ковидом и только что сдавшим ПЦР-тест. О том, как получить QR-код в этих случаях, рассказываем поэтапно.

СПРАВКА

Отсканировать QR-код можно камерой на смартфоне. После этого на экране появляются начальные буквы фамилии, имени и отчества, дата рождения, начало и конец серии паспорта, а также то, до какого времени действителен код.

Как получить QR-код привитым

Надежный способ получить QR-код — поставить прививку в любом круглосуточном пункте вакцинации или в крупнейшей на сегодня точке: во дворце спорта «Юность».

1. Возьмите с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Благодаря этим документам вас внесут в электронный регистр вакцинированных.

2. После прививки проверьте статус своей учетной записи на госуслугах.

Если она «Упрощенная» или «Стандартная», нужно сменить на «Подтвержденную». Ехать для это в МФЦ не обязательно: мы рассказывали о трех способах, как подтвердить учетную запись.

3. Спустя сутки после прививки проверьте наличие сертификата на сайте gosuslugi.ru или в любом мобильном приложении: «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Если вакцина однокомпонентная, то документ появляется сразу же, если двухкомпонентная — сначала придет письмо с датой и местом введения прививки и дневником самонаблюдений, а уже после финальной дозы — ссылка на сертификат.

ВАЖНО

Если через сутки письмо с сертификатом не пришло, не переживайте — из-за большого потока вакцинированных могут быть задержки. Однако если через несколько дней документа нет, пишите онлайн-обращение.

Вы можете распечать его или сохранить в смартфоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

4. Заскриньте или распечатайте QR-код, который находится под сертификатом.

С этим штрихкодом и паспортом вы сможете попасть туда, что будет работать в нерабочие дни до 7 ноября 2021. Этот QR-код действителен в течение года, затем вакцинацию нужно будет повторить.

Как получить QR-код переболевшим ковидом

Если вы чувствуете себя неважно, вызывайте врача. Это нужно не только для того, чтобы вам назначили корректное лечение, но и для подтверждения перенесенного заболевания.

1. Возьмите больничный.

Если вы считаете, что болеете ковидом, но при этом не обращаетесь к врачу — QR-код и сертификат не получить. Для него нужен диагноз от медработника: даже результат на антитела не имеет значения.

2. Проверьте статус учетной записи на госуслугах, чтобы она была подтвержденной.

3. Через сутки ищите в личном кабинете письмо с сертификатом о перенесенном ковиде и QR-код.

Этот штрихкод будет действителен всего полгода. Затем необходимо будет вакцинироваться.

Как получить QR-код после ПЦР

Есть третий способ, как получить QR-код — для него нужно сдать ПЦР-тест. Но только в той лаборатории, которая передает результаты на госуслуги. Эту информацию лучше сразу уточнить в клинике.

Если тест окажется отрицательным, вам придет QR-код. Но срок его действия очень короткий — всего 72 часа. Затем необходимо либо делать эту процедуру, либо вакцинироваться.

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Всю информацию о нерабочих днях и ответы на вопросы можно прочитать по одной ссылке.

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