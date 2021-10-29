Что будет работать в нерабочие дни в Челябинской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года: полный список

Если вы не привиты, во многие места просто не попадете Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Через два дня в Челябинской области начнутся нерабочие дни. Распоряжение Алексея Текслера о том, что будет работать, а что нет, вышло неделю назад. За это время организации определились с графиком и рассказали, можно ли будет к ним прийти. Полный список того, что будет работать в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года в Челябинской области, приводим ниже.

Напоминаем, что с 30 октября в большинство мест можно будет попасть только по QR-кодам. Это касается торгово-развлекательных комплексов, салонов красоты, фитнес-центров и санаториев. Такой допуск понадобится даже в нацпарке «Таганай» и в кинотеатрах с театрами, если зрителей будет больше 100 человек.

Если QR-кода нет, и захочется сделать прививку, попасть в ТРК тоже не получится: на это время там закроют пункты вакцинации. Вкалывать вакцины будут в мобильных точках «Спара» и «Теоремы», а также в круглосуточных пунктах вакцинации: в больницах № 2, 3, 8, 9 и в травмпункте 6 больницы на ул. Румянцева, 28.

В магазины пустят без QR-кода, но только возле дома

Купить продукты без QR-кода можно будет в магазинах у дома, а также в гипермаркетах «Лента», которые находятся в отдельных зданиях. Кроме того, южноуральцам старше 60 лет можно воспользоваться помощью волонтеров – они возобновляют доставку из супермаркетов и аптек. Пожилым без прививок и перенесенного ковида можно выходить на улицу не дальше, чем на 100 метров от дома и только, чтобы вынести мусор, выгулять собак, поставить прививку или купить продукты.

Уже с 25 октября и на неопределенный срок в Челябинской области изменили график работы кафе и ресторанов. Теперь они закрываются в 23:00 и открываются не раньше 6 утра. Это правило не касается заведений с доставкой и товаров на вынос, а также кафеш в аэропорту и на вокзалах.

Киоски, вероятно, продолжат работать Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Больницы и поликлиники Минздрава продолжат работать в нерабочие дни с 1 по 3 ноября. А вот в праздничные дни – с 4 по 7 ноября– каждый руководитель скорректирует график сам. Частные клиники тоже самостоятельно решают, как будут работать в нерабочие дни, так что такую информацию уточняйте у них на сайтах.

Банки тоже будут работать в нерабочие дни, но в СберБанке изменится порядок зачисления зарплат и пенсий, а в ВТБ в выходные можно будет попасть только в дежурные офисы.

Кроме того, четыре электрички изменят график работы: три маршрута отменят, а один перенесут на другое время.

Школьникам продлят каникулы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что касается учащихся образовательных учреждений, у них разные распоряжения. Детсадовцев можно будет пристроить в дежурные группы на период с 30 октября по 7 ноября, у школьников продлят каникулы, а студентов ждут дистант и самостоятельная работа из дома. Кроме старшекурсников медуниверситета: те будут помогать врачам во время локдауна.

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