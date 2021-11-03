Челябинцы выиграли 1 млн рублей на съемку фильма о революционерах братьях Елькиных

Съемки фильма завершатся в 2022 году. Фото: Кинопроект "Машина Времени" | Съемки кино |/vk.com

Преподаватели Челябинского государственного института культуры Светлана Попова и Екатерина Овчинникова выиграли 1 млн рублей на съемки документального исторического фильма «Братья Елькины».

Работа победила на Уральском питчинге дебютантов, который прошел в рамках кинофестиваля «Предчувствие». Он проводится для молодых авторов до 35 лет в двух номинациях: документальное и игровое кино. Из-за ковида сам фестиваль отменили, а питчинг прошел в режиме онлайн.

— Мы получили 500 тыс. от Союза кинематографистов России и Фонда президентских грантов и еще столько же от Управления культуры города Челябинска. По идее, эти деньги могли разделить, но весь призовой фонд документального кино забрали мы, — рассказала автор сценария и режиссер Светлана Попова.

Часть сцен сняли этой осенью. Фото: Кинопроект "Машина Времени" | Съемки кино |/vk.com

Фото: Кинопроект "Машина Времени" | Съемки кино |/vk.com

Фото: Кинопроект "Машина Времени" | Съемки кино |/vk.com

Из 132 заявок было обобрано 14. Девять — в игровом и пять — в документальном. Для подготовки к защите своих работ участники прошли специальное обучение по программе «Успешный питчинг», которое организовало управление культуры Челябинска.

— Изначально я подготовила сухие факты, а мне подсказали, что надо подать через идею и искренность, — вспоминает Светлана Попова. — В итоге вопросов к нам не было, только напутствия. Посоветовали снимать с учетом того, что это документальное кино — более точечно, не делать ставку на игру актеров.

Фильм основан на реальных событиях. Действие происходит в дореволюционном Челябинске, где Соломон и Абрам Елькины продвигают идею свержения царского режима.

— Мы хотим рассказать челябинцам нашу историю. Это и революционный героизм, и еврейский вопрос, и юношеский максимализм, а так же безжалостность, обезличенность и беспринципность системы, ломающей человека. Фильм запланирован масштабным, в нем будет много массовых сцен, в том числе один из боев гражданской войны. Мы воссоздадим атмосферу Челябинска революционного времени, покажем, как жили люди в то время, и какие мысли их волновали, — рассказывала ранее Светлана Попова.

В фильме реконструируют один из боев гражданской войны. Фото: Кинопроект "Машина Времени" | Съемки кино |/vk.com

Фото: Кинопроект "Машина Времени" | Съемки кино |/vk.com

Этим летом Екатерина Овчинникова выиграла грант 500 тыс. на съемку «Братьев Елькиных» на форуме уральской молодежи «Утро». Итого весь бюджет фильма — 1,5 млн рублей. Это очень большая сумма с учетом того, что созданием фильма занимаются студенты и преподаватели ЧГИК. Светлана Попова — автор сценария и режиссер, Екатерина Овчинникова и студент третьего курса Александр Лебедев — продюсеры. Кафедра режиссуры помогает с оборудованием. Для учащихся это колоссальный опыт.

— Это большая ответственность перед командой, городом и зрителями, — отмечает Светлана Попова.

Фото: Кинопроект "Машина Времени" | Съемки кино |/vk.com

Съемки продлятся до мая. В настоящее время сняты синхроны и несколько уличных сцен. Как отмечает съемочная группа, в Челябинске очень сложно найти подходящие локации, сохранившиеся с начала прошлого века.

— Нам предстоит еще 20 съемочных сцен. В основном будем работать в помещении. В апреле-мае планируем снимать уличные сцены, в том числе маевки, в которых участвовали Елькины, — отмечает Светлана Попова.

Афиша фильма. Фото: Кинопроект "Машина Времени" | Съемки кино |/vk.com

Ранее студенты и преподаватели ЧГИК сняли документальный фильм о купцах Симоновых из Миасса. Семья оказала большое влияние на развитие золотой промышленности нашего края. Теперь в их особняке находится миасский краеведческий музей.

О ДРУГИХ ПОБЕДИТЕЛЯХ

Проект «Маленькие истории большого города», автор сценария Вячеслав Алексеенко, продюсер Анна Абалмазова (Веб-сериал, Челябинск). Проект получил 500 тыс. рублей от Управления культуры города Челябинска. Анимационный веб-сериал расскажет об истории Челябинска. Реальные события рассказаны через душевные живые истории от лица современного юного любознательного мальчика Васи.

Победителем в категории «Игровое кино и веб-сериалы» стал проект «Молитва о полиэтиленовом пакете», автор сценария, режиссер и продюсер Алена Тремазова (Игровое полнометражное кино, Екатеринбург). Проект получил 500 тыс. рублей от Союза кинематографистов России и Фонда президентских грантов. Фильм расскажет историю брата и сестры, которые сбегают из города на своем старом автобусе и едут по трассе, на которой когда-то давно погибли их родители. Они пытаются понять настоящую причину гибели своих родителей, которые когда-то занимались какой-то секретной разработкой.

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