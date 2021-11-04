Челябинский блогер шокировал своим QR-кодом охрану торгового комплекса: «Пустили просто так»

Блогер показал, как реагировали на его шутку. Фото: instagram.com/qylek/

Челябинский блогер Колек шокировал своим QR-кодом охрану торгового комплекса. Он пришел за покупками с кодом гигантского размера, который можно носить на шее как рекламу.

Вывеска с QR-кодом сразу привлекала внимание охранников.

— Говорят, не пускают без QR-кода, а меня наоборот все просили снять, — отмечает блогер.

«Комсомольской правде-Челябинск» блогер Колек рассказал, что на самом деле все отреагировали доброжелательно и юмор оценили.

— Охранники сразу же, конечно, налетели, как только увидели. Но по-доброму отреагировали. Сказали, что самим не нравятся эти QR-коды, но демонстрации в другом месте устраивают. Попросили снять, сказали, что можно так зайти. Получается код не нужен был, зря готовился, — прокомментировал КП блогер.

Колек признался, что QR-код ведет не на сертификат о вакцинации, а инстаграм блогера.

— Некоторые по коду от курицы проходят, — добавляет Колек.

Блогер Колек известен своими роликами на злободневные темы. То он ловит рыбу в гигантской луже прямо в Копейске, то загорает прямо на остановке на куче песка, оставшейся после замены тротуарной плитки на Алом поле.

Кстати, недавно разлетелось видео из Кургана. Даже придумывать ничего не пришлось, насмешила сама администрация торгового комплекса. Там деревянными поддонами разделили потоки людей на тех, у кого есть QR-код и у кого нет. Посетители сразу сравнили коридор с загоном для баранов, а сам ТЦ с хлевом.

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