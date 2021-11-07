Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 8 ноября 2021: нерабочие дни продлили, регион снова попал в десятку, а рестораторы готовятся к новым убыткам

Челябинская область с 8 ноября живет по новыми правилам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня начинается вторая неделя нерабочих дней. Губернатор Алексей Текслер продлил особый режим до 12 ноября включительно. Теперь мест, куда можно попасть только по QR-кодам, станет больше. Рестораторы уже несут убытки и не ждут ничего хорошего даже от Нового года. При этом заболеваемость в регионе растет быстрее, чем в других областях. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 8 ноября.

Правил стало больше

В Челябинской области продлили нерабочие дни до 12 ноября включительно. При этом школьников и студентов отправили на дистант, а дошкольников — в дежурные группы.

Нерабочие дни были объявлены президентом РФ Владимиром Путиным с 30 октября по 7 ноября. Регионам разрешено менять этот срок в зависимости от обстановки. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер этим правом воспользовался и ввел дополнительные ограничения. Большинство из них вступают в силу 8 ноября.

QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса, становятся обязательными для посещения культурных, спортивных и любых других мероприятий в закрытых помещениях независимо о количества присутствующих. Ранее коды нужны были только для посещения мероприятий, в которых участвуют более 100 человек.

С 8 ноября без QR-кода не впустят в магазины с площадью торгового зала более 400 квадратных метров.

С 7 ноября QR-коды обязаны будут предъявлять посетители парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, соляриев, бань, фитнес-центров, бассейнов и аналогичных объектов.

Для посещения кафе, столовых и других заведений общепита QR-коды будут обязательными с 1 декабря по 9 января. Исключением станут собственные столовые организаций, которые посещают только сотрудники, а также кафе на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов.

Попали в десятку

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала Челябинскую область среди регионов, где ухудшилась ситуация с COVID-19. Также тяжелая статистика в Белгородской, Саратовской, Тюменской, Ярославской, Магаданской областях, Красноярском крае, Республиках Татарстан, Тыва, Чувашия.

Заболеваемость продолжает расти. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В тепловой карте Стопкоронавирус.рф за неделю с 29 октября по 5 ноября Челябинская область сменила окрас со светло—оранжевого на оранжевый. Это значит, что за неделю выявлено 91-150 случаев заражения на 100 тысяч населения.

Если смотреть по суточным данным, то в начале недели, 2 ноября, в регионе сутки заболели 531 человек, а 7 ноября этот показатель составил уже 564 человека. Смертность остается на прежнем уровне — около 30 человек в сутки. Коллективный иммунитет составил 35,2%.

Дети в реанимации

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов рассказал о состоянии детей, госпитализированных с ковидом. В ГКБ №9 в Челябинске и Центре охраны материнства и детства в Магнитогорске с таким диагнозом находится более 100 детей.

Есть и младенцы, родившиеся от болеющих ковидом мам.

— Детей в тяжелом и крайне тяжелом состоянии нет, на ИВЛ — нет, — отметил Юрий Семенов.

Пока детей не прививают от коронавируса. Но, по словам Юрия Семенова, вакцина появится в ближайшее время. С 3 ноября не зафиксировано ни одного школьника с диагнозом COVID-19.

Детей в тяжелом и крайне тяжелом состоянии нет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пункт вакцинации перенесут из «Юности» в «Мегаполис»

Мегапункт вакцинации в ДС «Юность» после 21 ноября перенесут в РК «Мегаполис». До конца декабря все желающие привиться от коронавируса смогут это сделать в соседнем здании.

— В ДС «Юность» с 26 ноября по 3 декабря будет проходить чемпионат мира по боксу среди женщин, поэтому необходимо перенести пункт вакцинации. К нам обратились с запросом, сможем ли мы его принять, — рассказал КП-Челябинск директор холдинга «Мегаполис» Александр Одольский.

Пункт вакцинации расположат на втором этаже «Мегаполиса» на месте детской зоны, которая сейчас закрыта. Пункт будет работать до конца декабря.

До 21 ноября пункт вакцинации в «Юности» работает с 10:00 до 20:00. Время работы увеличили по указанию губернатора Челябинской области из-за большого потока желающих привиться.

Ежедневно в "Юности" прививаются сотни горожан. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Бары готовятся к новым убыткам

Кафе, бары и рестораны в Челябинской области с 1 декабря начнут работать по QR-кодам. Рестораторы опасаются, что это еще сильнее ударит по их бизнесу. Сейчас им запрещено принимать гостей с 23 до 6 часов, но можно продавать продукцию на вынос.

Региональные власти обещают поддержку.

— Сейчас экономический блок южноуральского правительства ведет мониторинг всех отраслей для принятия оперативных решений по поддержке. В ближайшее время состоятся рабочие совещания с представителями ключевых сфер, подпадающих под новые ограничения, — сообщили в пресс-службе минэконом развития Челябинской области.

Председатель союза пивоваров Челябинской области, директор и владелец компании «Лаборатория пива» Илья Ройтенберг считает, что поток клиентов из-за ковидных ограничений однозначно уменьшится.

В бары и рестораны с 1 декабря будут пускать по QR-кодам. Фото: Комсомольская правда

— Выручка упадет — это к бабке не ходи. В прошлом году мы просто закрывались, а в этом будем работать в новых условиях. Наши пивовары будут меньше варить пиво. Значит, будут меньше закупать сырья для пивоварения. Пострадают и другие предприниматели, скажем, поставщики сырья. Это целая цепочка, — комментирует Илья Ройтенберг.

— Скажем, в моей кофейне число посетителей сократилось за последнее время в два-три раза. Не хотелось, чтобы эти ограничения «добили» ресторанную отрасль. Считаю, что принятые меры до конца не продуманы и вредны для «общепитовского» бизнеса. Кто-то работает в «ноль», кто-то уже в «минусах». Поддержка государства вряд ли существенно поможет, — считает ресторанный критик, владелец популярной кофейни Артур Андреев.

Введение QR-кодов в ресторанах отложили до 1 декабря, чтобы южноуральцы успели поставить две прививки и пошли гулять уже с иммунитетом.

Это были все новости о коронавирусе на 18 октября.

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