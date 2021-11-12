Пока ждал сертификат поменялись правила: как житель Челябинска остался без QR-кода после вакцины «Спутник Лайт»

Прививка была 30 октября, кода нет до сих пор. Фото: Илья Ефимов, Кирилл Садыков

Привиться «Спутником Лайт» и сразу же получить заветный QR-код больше не получится. В пятницу, 12 ноября, Минцифры РФ объявил, что сертификаты о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» можно будет получить только через 21 день. Однако в Челябинске столкнулись с трудностями еще до этого заявления.

Видеограф из Челябинска Илья Ефимов привился спутником «Лайт» 30 октября, в первый день работы большого пункта вакцинации в «Юности». Обрадовался, что удалось заполучить дефицитную однокомпонентную вакцину. Но счастье было недолгим. QR-код так и не пришел.

Илья написал жалобу на Госуслуги и ему прислали временный QR-код. Но 8 ноября, в день, когда случился масштабный технический сбой, он стал недействительным. Повторно обратиться за временным кодом уже нельзя.

На следующий день молодой человек снова написал в техподдержку и позвонил в больницу, чьи врачи ставили прививку.

— Переводят на прививочный кабинет, но там сразу сбрасывают. А ехать до них нужно через весь город, — рассказал Илья Ефимов журналисту КП-Челябинск.

Сертификат о вакцинации наконец пришел, но QR-код оказался нерабочим — пишет: «Сертификат не найден». Челябинец решил подождать: может заработает позже. Но вечером четверг, 11 ноября, пришло сообщение:

«QR-код начнет действовать через 21 день после даты введения однокомпонентной вакцины. Действует с 20.11.21 до 30.10.22».

Что ж, ждать еще 8 дней. И то, если все действительно заработает.

Вот такое пояснение пришло челябинцу с Госуслуг. Фото: Илья Ефимов

Сегодня, 12 ноября, журналист КП-Челябинск обратился с запросом в Министерство здравоохранения, но там ответили: врачи прививку сделали, данные занесли, за Госуслуги они не отвечают и переадресовали на Минсвязи.

В Министерстве информационных технологий и связи Челябинской области развели руками: они за QR-коды не отвечают, но предложили позвонить в поликлинику, чтобы те все проверили, и попросить выгрузить данные повторно.

И только вечером в пятницу, 12 ноября, все прояснилось после заявления Минцифры РФ:

— Внимание, важная информация о формировании QR-кодов на портале Госуслуг! Уточняем, что, согласно официальному письму Минздрава России, сертификаты о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» формируются на портале Госуслуг спустя 21 день после вакцинации.

Но загвоздка в том, что Илья привился на две недели раньше.

Отметим, что речь идет именно о первичной вакцинации. Те, кто прививается повторно «Лайтом», получают код сразу. Парадокс в том, что у многих ревакцинированных еще действует старый QR-код.

Таким образом, гоняться за вакциной «Спутник Лайт», чтобы поскорей получить QR-код, стало бессмысленно. Напомним, сейчас ее рекомендуют для ревакцинации. Также «Лайтом» прививают иностранцев (недавно мы разобрались, что граждане других стран, имеющие полис ОМС, могут привиться наравне с россиянами).

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов посоветовал южноуральцам обратить внимание на прививки, которые делаются в два этапа. По его словам, такие препараты наиболее эффективны как при вакцинации, так и при ревакцинации.

— Прежде всего, это обусловлено тем, что новые штаммы требуют высоких антител. Двухкомпонентная ревакцинация позволит защитить организм от тяжелого течения болезни, а также от госпитализации. Два компонента отличаются между собой именно по составу вектора — проводника, то есть того доставщика частицы коронавируса, в ответ на введение которого образуется защита в организме. Два компонента необходимы, чтобы исключить ситуацию, когда организм настолько хорошо знаком с аденовирусом, что прямо на входе «выбрасывает» его, и в результате не получается того самого эффекта вакцинации, — объяснил Юрий Семенов.

В настоящий момент в Челябинской области вакцинированы более 1 млн 200 тыс. человек. Это 47% от взрослого населения региона.

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