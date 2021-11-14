Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 15 ноября 2021: конец нерабочим дням, QR-обнуление и фиктивная вакцинация.

В Челябинской области закончились нерабочие недели. Школы, детские сады и компании возвращаются в обычный режим работы. При этом QR-коды, похоже, надолго вошли в нашу жизнь. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 15 ноября.

Фиктивная вакцинация

Первое уголовное дело заведено в Челябинской области из-за фиктивной вакцинации. В Златоусте уволены двое сотрудников МЧС, которые стали подозреваемыми в преступлении.

— По данному инциденту проведена служебная проверка, по результатам которой два сотрудника пожарно-спасательного отряда Златоуста уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника федеральной противопожарной службы, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Среди подозреваемых числятся сотрудники МЧС и медсестра одной из больниц. В отношении них возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. По версии следствия, они за деньги внесли в базу данных Минздрава ложные сведения о вакцинации 250 человек, чтобы выдать непривитым QR-коды.

Тяжелые цифры

Главврач челябинской ГКБ №1 Максим Угнивенко откровенно рассказал о четвертой волне коронавируса.

— Сравнивая четвертую волну пандемии коронавируса с тремя предыдущими, ясно вижу, что ключевое отличие — резкий и очень быстрый рост пациентов с тяжелыми поражениями легких.

Фото: ugnivenko_gkb1/Instagram.com

Если еще год назад к нам поступали пациенты с 20-40-процентным поражением легких, и для нас 40% было уже высоким показателем. Сейчас этот показатель 70 и даже до 100%. В 2020 году мы надеялись, что достигнем коллективного иммунитета, но и этого не произошло. Люди заражаются ковидом по второму-третьему кругу.

И хотя прививка — это не гарантия, что вы не заболеете, но это гарантия, что вы не умрете либо не окажетесь в реанимации, — высказал свое мнение Максим Угнивенко.

На прошлой неделе минздрав Челябинской области озвучил официальную статистику смертности вакцинированных граждан. По словам министра здравоохранения Юрия Семенова, от коронавируса умерли 17 южноуральцев, которые поставили прививку.

— Есть комиссия, которая разбирает все случаи, — заявил министр. — Во всех 17 случаях была тяжелая хроническая патология, которая привела к данному исходу. Смерти никак не связаны с вакцинацией.

На данный момент в Челябинской области вакцинированы более 1 млн 200 тысяч человек. Это 47% от взрослого населения региона.

QR-обнуление

Прошедшая неделя началась с шокового сообщения о том, что сертификаты о вакцинации и QR-коды действуют всего полгода. Внезапно электронные документы загорелись красным. Те, у кого поджимают сроки, схватились за голову, ведь в Челябинске действует система QR-кодов даже в продуктовых магазина более 400 кв.м. В результате это оказался всеобщий сбой на портале «Госуслуги». Южноуральцы регулярно стали сталкиваться с проблемами. Те, кто сделали прививку недавно, не могут сразу получить сертификат, так как врачи не успевают вносить данные. А те, кто вакцинировался «Спутником Лайт», теперь не могут получить документ сразу, по новым правилам придется ждать три недели.

Между тем, горожане в любом случае умеют найти выход.

— Утром прочитала об этом в новостях, проверила свой QR-код — не действителен. Вакцинировалась семь месяцев назад. На Госуслугах подала жалобу, нажав на кнопку «Сообщить об ошибке». Там изложила всю суть. Буквально в течение часа мне пришел временный QR-код на две недели, — рассказала челябинка Марина. — По дороге на работу заехала в «Юность» на ревакцинацию. Выбрала «Спутник V», потому что его принимают за границей. Ближайшие две недели похожу с временным сертификатом и там всего неделя останется.

3 000 рублей за прививку

Южно-Уральский государственный университет заявил, что заплатит каждому студенту по 3 тысячи рублей за прививку коронавируса. Деньги будут выдавать после предъявления QR-кода.

В ЮУрГУ нашли самый верный путь к вакцинации студентов. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Получить выплату смогут студенты бакалавриата и аспирантуры, магистранты и те, кто учится на специалитете. Выплаты начисляются только студентам-очникам, обучающимся как по контракту, так и на бюджетной основе.

— Поставить вакцину можно в ГКБ N 2, которая находится на проспекте Ленина, 82. Пока идет дистант, документы для начисления выплаты можно подать в онлайн-форме.

Это были все новости о коронавирусе на 15 ноября.

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