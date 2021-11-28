Ради детей: три истории челябинских мам, которые преодолели трудности и сохранили доброе сердце

Эти женщины стали сильными вопреки всему.

В последнее воскресенье ноября отмечается День матери. «Комсомольская правда-Челябинск» решила вспомнить героинь статей, которые не просто стали мамами, а удивили своей стойкостью, жизнелюбием, преодолели множество трудностей, но сохранили доброе сердце.

НЕПОБЕДИМАЯ ЧЕМПИОНКА

Ольга Бунина пришла в профессиональный паралимпийский спорт в 2009 году.

Ольга Бунина из южноуральского села мечтала стать артисткой и выйти замуж за любимого мужчину. Но жизнь поменяла авария: жених погиб, а беременная девушка чудом выкарабкалась, но оказалась в инвалидном кресле. Ради ребенка Ольга научилась в нем танцевать, играть в спектаклях и профессионально заниматься спортом, став 15-кратной чемпионкой мира.

— В 2003 году с женихом поехали подавать заявление в ЗАГС. На мосту в нас врезался джип. Влетели в КАМАЗ. В итоге жених погиб, а я сломала позвоночник, повредила тазобедренный сустав и кости таза, — вспоминает с дрожью Ольга.

В больнице шокировали еще больше — выяснилось, что Оля была беременна. Гинекологи советовали сделать аборт. Но Ольга настояла на своем и через несколько месяцев родила дочь Нину.

— Я жила тем, что под сердцем у меня бьется сердце ребенка от любимого человека. Понимала, что это единственный шанс стать матерью и что могу дать жизнь нашей любви в лице нашего малыша. Да, было очень тяжко вначале, не хотелось жить. Но когда узнала, что у меня будет ребенок, поняла, что не вправе отбирать у него жизнь, — уверена женщина.

Сейчас семья Ольги стала еще больше. Женщина сама воспитывает четверых детей. Двум дочерям по 18 лет, одной — 11 и сыну девять. Бывает нелегко, но многодетная мама не жалуется.

— Нина — моя кровная дочь. Карина появилась, когда ей было 1.4. Мы с Ниной лежали в Увельской больнице, по коридору бегала лысая рахитная девчушка. Девочку привезли из дома, где она сидела одна: бабушка была в гостях, мама погибла под колесами машины, отец помешался. Я посоветовалась с своей мамой, она сказала: «Забирай, где одна дочь, там воспитаем и вторую», — вспоминает Ольга. — В 2010 году у брата родилась дочь Вика. В семь месяцев, так как они не смогли ее воспитывать, мы забрали ее в свой дом. В 2012 году у брата рождается сын Коля. Он был очень слабеньким, недоношенным и с кифозом. Мы поехали с родителями в больницу и забрали его домой.

Ради детей Ольга жила, но о хобби или возвращении в спорт даже не задумывалась. Но в 2009 году женщина поняла, что пора менять свою жизнь и снова стала ездить на соревнования.

— Один раз Нина пришла с улицы в слезах: ей дети сказали, что у нее мама инвалидка и должна скоро умереть. Это было толчком. Я сказала дочери, что не умру, а стану чемпионкой мира, — признается Ольга Бунина.

К 2021 году Ольга Бунина стала абсолютной 15-кратной чемпионкой мира по армрестлингу среди людей с ограниченными возможностями. На этом она не останавливается и двигается дальше. А секрета успеха, уверена, никакого нет:

— Чтобы добиться чего-то, надо верить в свои силы, идти к цели. Я дала слово дочери и не могла его не выполнить.

СЧАСТЬЕ ВОПРЕКИ ВСЕМУ

Ольга Контарева сумела сохранить беременность и помочь маме прожить последние дни в счастье и спокойствии. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ольга Контарева воспитывает четверых сыновей. Во время последней беременности пришло страшное известие. У мамы Ольги обнаружили рак. Она болела тяжело, необходимо было много внимания уделять лечению. Ольга вспоминает, первое, что пришло тогда в голову — какая беременность, надо спасать маму.

— А если меня в больницу положат на сохранение, как я буду ухаживать за мамой? Да и вообще, дано ли мне будет выносить ребенка после таких стрессов? — рассказывает Ольга. — Посоветовалась с мужем. Он был категорически против, даже мысли не допускал об этом. Поддержал, сказал, что мы справимся. Я послушала, доверилась и прогнала плохие мысли.

Супруг и психологи помогли Ольге отогнать плохие мысли, справить с депрессией и сохранить беременность.

— Маме мы поздно сказали о беременности, где-то за месяц до родов. Она всегда боялась стать обузой для своих детей. Поэтому не говорили. Страшно было подумать, во что бы это вылилось. Но когда сообщили, она плакала от счастья!

Ольга отмечает, что если раньше мама говорила, что хочет скорее умереть, то теперь у нее появилось желание пожить подольше, чтобы поводиться с внуком.

Андрюша появился на свет в Вербное воскресенье. А крестили его в день рождения бабушки. Крестной стала психолог Ольга Зотова, которая отговорила маму от страшного решения.

После рождения внука бабушка прожила еще полтора года. Но теперь Ольга спокойна, потому что мама ушла из жизни счастливой, а в их семье добавился детский радостный голос.

СМЕХ ВМЕСТО СЛЕЗ

Алена стала клоуном ради улыбок болеющих детей. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Многодетная мама Алена Кондрашкина мечтает открыть семейный класс для девочек, живет с видом на лес и заваривает вкусный смородиновый чай. Но эту взрослую женщину иногда сменяет маленький и озорной больничный клоун Мася. Уже около полугода клоунесса радует деток в онкоцентре.

Больничные клоуны — это не про развлечение детей, а про их лечение. В этом Алена уверена: если плакать и причитать, выздоровления придется ждать дольше. Поэтому она и еще около 20 волонтеров регулярно приходят к деткам, радуют их и родителей, которые тоже поддаются атмосфере болезни.

Нескончаемое для пациентов время в больнице для клоунов пролетает незаметно. За один день не получается заглянуть ко всем: в один день навещают детей из одного крыла, во второй — из другого.

— В одной палате минут десять проводим. Но они еще бегают по коридорам, кто-то иногда не отпускает из палаты. Сидим, что-нибудь придумываем, убегаем как-нибудь, — признается Алена. — Хочется, чтобы эти лысенькие детки, земляного цвета улыбались. Потому что это просто период жизни, который нужно принять.

О больничных клоунах Алена узнала случайно, когда семья Пилюлькиных пригласила ее на тренинг по актерскому мастерству. Согласилась, не раздумывая, сразу вписалась в коллектив и поняла, что она там, где нужна.

— Для меня это не работа и не хобби. Для меня это что-то большее. Я кайф получаю, когда дети улыбаются и смеются. Включаешь ребенка в себе, и они подключаются. Чувство радости закручивает, они расслабляются, забываются. И мамы тоже, ведь у них будни — больничные стены. Приходишь, 10 минут в палате находишься, а они потом пишут благодарности за минутки радости, — делится Алена.

Фразу о том, что это лишь испытание Алена произносит часто. Знает на личном опыте: руки опускаются, но отчаиваться не стоит, болезнь можно победить. У ее дочери Таисии опухоль головного мозга обнаружили, когда она была совсем крохой, но малышка справилась.

— Когда ты сталкиваешься с тем, что у твоего ребенка опухоль в головном мозге, а ему пять-шесть месяцев, ты в ступоре. Разве такое может быть с моим ребенком? Такое состояние непонятное. И потом начинаются мытарства: что делать, как быть, — делится Алена. — Переоценка ценностей происходит. В связи с болезнью дочки очень много озарений, переосмыслений, понимаешь, что жизнь хрупкая. Когда тебе так тяжело в жизни, она всегда тебе помогает, только посмотри вокруг. Столько людей интересных, больших и настоящих узнала в связи с этим.

Смех — это еще и работа Алены. Уже два года она сертифицированный тренер по йоге смеха. Дарит радость не только деткам в больнице, но и всем желающим.

— В Челябинске мало людей пока ходят. Пока все думают, что это фигня какая-то, а на самом деле научно-обоснованная методика. Смех — это освобождение, когда смеешься, с тебя как шелуха отпадают все твои комплексы, зажатость. И когда смеешься, не можешь думать, — отмечает Алена.

Любит она не только смеяться, но еще и работать. Поэтому недавно решила набрать для обучения семейный класс для девочек. У себя дома Алена даже подготовила рабочее место — большой стол, парты и доску. По образованию она как раз учитель начальных классов.

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