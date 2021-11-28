Пинок ковиду и мегапункт вакцинации: последние новости о коронавирусе в Челябинской области

Фото: Челябинск красивый/vk.com, ЦВО, Минздрав Челябинской области

В Челябинской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Если неделю назад было 625 случаев за сутки, то в воскресенье эта цифра выросла до 655. Смертность, начиная со вторника, застыла на отметке 30 человек в сутки. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 29 ноября 2021 г.

ПИНОК КОРОНАВИРУСУ

В Челябинской области появился огромный антиковидный валенок. Арт-объект создавали для участия в фестивале «Уральские валенки», который должен был пройти на ГЛЦ «Евразия», но был отменен из-за коронавируса. Возможно поэтому его окрасили в алый цвет и добавили надпись «STOP COVID-19», а сам валенок как бы означает жест пинка.

Судя по комментариям в социальных сетях, южноуральцам арт-объект понравился. Правда, многие высказались с недовольством, что из-за коронавируса отменяются подобные фестивали.

Фото: Челябинск красивый | vk.com

ПОСЛЕ «ЮНОСТИ» — В МЕГАПОЛИС

Самый большой пункт вакцинации Челябинской области перенесли из ДС «Юность» в КРК «Мегаполис». Там будет работать с 22 ноября по 31 декабря с 10 до 20 часов.

Прием организован на двух этажах холла. Обслуживать поток пациентов будут 13 мобильных бригад. Им помогут волонтеры. Помимо прививок от коронавируса и гриппа в пункте можно пройти обследование на онкологические заболевания — дерматоскопию.

С собой нужно взять паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

МИНИСТР В «КРАСНОЙ ЗОНЕ»

Делегация от Министерства здравоохранения Челябинской области посетила столичные ковидные базы для обмена опытом.

— Посетили ковидные базы города Москвы, заходили в «красные зоны». Встретились с Денисом Николаевичем Проценко. В Городской клинической больнице № 40, больше известной как «Коммунарка», пробыли весь день, все прошли: палаты, реанимации, различные отделения. Много общались с главными врачами и заведующими, рассматривали тяжелые случаи, схемы лечения пациентов. Хорошие впечатления, коллеги нас тепло встречали, делились своими историями, есть что перенимать, брать на вооружение и нашим службам. Это однозначно полезный опыт! — поделился министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов.

Фото: пресс-служба Минздрава Челябинской области

АРМИЯ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Челябинский авиаполк передал в больницы региона три тонны сжиженного кислорода для лечения пациентов с коронавирусом. Соответствующее поручение военным дали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Сжиженный кислород в полевых условиях вырабатывают автомобильные кислорододобывающие станции. Его используют в кислородной системе воздушного судна, в том числе при высотных полетах и катапультировании. Ущерба боеготовности авиационных частей ЦВО не нанесло, заверили в пресс-службе Центрального военного округа. Всего в пандемию военные отдали 15 тонн кислорода.

НАРУШЕНИЯ В ЗАКУПКАХ

Челябинское УФАС выявило нарушения в госзакупках по капремонтам инфекционных корпусов. Речь идет о ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России Снежинске (аукцион на 52 млн рублей) и ФГБУЗ «Клиническая больница № 71 ФМБА» в Озерске (два аукциона на 165 млн рублей и 10 млн рублей),

— Нарушения требований законодательства о контрактной системе выявлены в аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту зданий, — сообщили в Челябинском УФАС.

Антимонопольное ведомство считает, что работу по контрактам могли предоставить некомпетентным подрядчикам — заказчик не включил требование о наличии у участников опыта работ в капитальном ремонте.

В связи с этим по аукциону в Снежинске УФАС выдало предписание о внесении изменений в документацию. По двум другим это делать не пришлось, так как на торги все равно никто не заявился. Кроме того, ведомство привлечет к ответственности должностных лиц, ответственных за закупки.

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