А Снегурочке и родителям можно? Как будут проводиться новогодние утренники в детских садах Челябинской области

В образовательных учреждениях Челябинской области продолжают действовать СанПиНы в условиях пандемии Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В этом году детсадовцев Челябинской области без Нового года не оставят, но также как и в прошлом году — формат утренников будет определять руководство детского сада. Главное — чтобы мероприятие было проведено в рамках санитарных правил при коронавирусе. Об этом КП-Челябинск рассказали в областном минобре и Комитете по делам образования Челябинска.

— Санитарные нормы, касающиеся работы образовательных организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции, продлены до 2024 года. По ним запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций, — рассказали в Комитете по делам образования Челябинска. — Таким образом, проведение праздничных мероприятий возможно с соблюдением профилактических мер. Образовательная организация самостоятельно принимает решение, в каком формате проводить детские утренники.

— Как будут проводиться утренники, решает администрация детского сада. Главное, чтобы были соблюдены все санитарные правила, — сообщили «Комсомолке» в региональном минобре.

По факту получается, что утренники разрешены при условии «немассовости», например, если они пройдут отдельно для каждой группы. И при соблюдении санитарных правил — в них прописаны требования к измерению температуры, размеру помещения, его обработки и пр. Их ввели еще в 2020 году. Решать, пускать ли на него родителей и нанимать ли приходящих Снегурочку и Деда Мороза, будет сам детский сад. Тем временем в некоторых детсадах Челябинска уже скидываются на актеров.

— Нам разрешили только одного родителя, который будет вести съемку. И если все согласны, то предложили скинуться на Деда Мороза со Снегурочкой — 3,5 тыс. рублей с группы, — рассказала челябинка Анна.

Несколько лет назад из-за многочисленных жалоб на «новогодние поборы» минобр рекомендовал садикам проводить праздник своими силами, без привлечения сторонних организаций.

— Если накануне в отношении праздничных мероприятий будут приняты новые решения, то они обязательно будут доведены до сведения руководителей организаций и родителей, добавили в Комитете по делам образования Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru