«Совершили полицейский разворот»: пассажирка самолета Казань-Челябинск рассказала о жесткой остановке

После происшествия в Челябинске задержали 9 рейсов. Фото: Транспортная прокуратура/Мария Фоминцева (instagram)

Первые зимние часы первого декабря для пассажиров и экипажа рейса Казань-Челябинск стали настоящим испытанием. Из-за резкого потепления взлетно-посадочная полоса превратилась в каток, и пилотам пришлось вспомнить навыки экстремального торможения.

Самолет марки Bombardier авиакомпании UVT Aero выкатился за пределы полосы на 20-25 метров. На борту были 32 пассажира и трое членов экипажа.

Мария Фоминцева летела в хвосте самолета и рассказала журналисту «Комсомольской правды», как прошла посадка, как действовал экипаж и сотрудники аэропорта.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ РАЗВОРОТ

— Было понятно, что самолет как будто выцеливает посадочную полосу, — вспоминает Мария Фоминцева. — Обычно, когда самолет садится, все ровно. А здесь он несся с бешеной скоростью, мы поняли, что самолет не тормозит. Но салон вел себя достаточно тихо, паники вообще никакой не было. Все тихо сидели и переглядывались. Мы сидели в хвосте, было ощущение, что едем по какому-то очень жесткому покрытию, и в какой-то момент он просто сделал полицейский разворот. Тут мы понимаем, что оказываемся в сугробе и останавливаемся. Не было ни испуга, ни паники.

После жесткой остановки к пассажирам вышла стюардесса и попросила не отстегиваться, уточнив, что борт будет отбуксирован к месту стоянки.

— Мы тихонечко спросили: что случилось? Стюардесса ответила, что немножечко затормозили не на полосе, — продолжает пассажирка. — Потом поняли, насколько профессионально действовал экипаж. На полосе был просто лед.

В САЛОНЕ СТАЛО ЖАРКО

После остановки самолета с резким разворотом на 180 градусов Мария отмечает, что в салоне поднялась температура, и стало жарко. В окно они увидели пожарные машины и скорую. Однако кондиционеры, которые находятся над каждым креслом, работали, и переволновавшиеся пассажиры быстро успокоились.

ПОМОГЛИ КАЖДОМУ

Буксировать самолет на полосу все-таки не стали, людей эвакуировали сразу. К борту подали лестницу, а на место вызвали сотрудников аэропорта.

— Когда мы вышли из этого сугроба, стояла живая изгородь из сотрудников аэропорта, — рассказала Мария Фоминцева. — Помогали каждому дойти до автобуса. Нужно было сделать всего несколько шагов, но они были просто по льду, а люди же с вещами! Кто-то был с ребенком. Нам подавали руку и помогали дойти до автобуса, потому что сотрудники были в специальной обуви, которая не скользит. Когда подъехали к зданию аэропорта, автобус очень медленно разворачивался, мы понимали, что просто едем по льду. Вся взлетная полоса — это сплошной лед.

Багаж пассажирам первого зимнего рейса в Челябинске выдали быстро. Задерживать долго не стали. Но люди не торопились вызывать такси и еще долго пили кофе, пытались осознать случившееся.

— Когда уже приехала домой, поняла, что не могу уснуть из-за того, что могло быть всякое, но не случилось, думаю из-за профессиональных действий экипажа.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Мы попросили прокомментировать ситуацию одного из сотрудников аэропорта, знакомого с тонкостями работы авиации.

Фото: транспортная прокуратура.

— Скорее всего, пилот не рассчитав скорость и сцепление, пытался войти в поворот. Судя по фотографиям с места ЧП, он хотел свернуть на центральную рулежную дорожку, хотя мог проехать дальше и за это время сбавить скорость. В аэропорту есть специальная машина, которая перед вылетом проверяет сцепление — за этим следят строго. Но погода в Баландино намного холоднее, чем в городе, и полоса могла покрыться льдом за очень короткое время. Точную причину, конечно, установят специалисты.

Что касается повышения температуры в самолете. Если бы это был сбой, тогда индивидуальные кондиционеры, скорее всего, не работали бы. Я думаю, из-за стресса людям показалось, что стало жарко. Спасатели в аэропорту всегда наготове, ведь при взлете или посадке может случиться всякое.

Багаж в таких случаях разгружают быстро, потому что надо отбуксировать самолет, а чемоданы — лишний вес.

ОФИЦИАЛЬНО

Причины происшествия будет выяснять комиссия из представителей транспортной прокуратуры и областного Миндортранса. Проверку проводит и Следственный комитет.

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