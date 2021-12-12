Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 13 декабря 2021: общепиту разрешили работать по ночам, а концерты продолжают переносить

Вакцинация подростков от коронавируса будет проходить только с разрешения родителей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области эпидемиологическая ситуация по коронавирусу хоть и медленно, но продолжает улучшаться. Если в конце ноября в среднем за сутки заболевало по 650 человек, то сейчас этот показатель снижается до 620. Также растет и число людей, выписанных из больниц после этой болезни. Но региону расслабляться рано, ведь ситуация может вновь ухудшиться. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 13 декабря.

Статистика: Коронавирус74.рф

На Южном Урале из-за коронавируса переносят концерты артистов и музыкальных групп

Действующие в Челябинской области коронавирусные ограничения не позволяют проводить должным образом крупные концерты. Из-за этого организаторы вынуждены переносить выступления известных артистов и музыкальных групп. Ранее свои концерты в Челябинске в этом году отменили «ДДТ», Елена Ваенга, Диана Арбенина и Юрий Шатунов. Не осталась в стороне и группа «Любэ», которая должна была выступить на прошлой неделе. Деньги за купленные билеты вернуть не получится, а ждать музыкантов придется до апреля 2022 года.

— Все билеты действительны с сохранением ряда, места и не требуют обмена. «Любэ» выступит в Челябинском театре драмы на юбилейном концерте, посвященном 65-летию Николая Расторгуева, 11 апреля 2022 года, — сообщили в городских зрелищных кассах Челябинска.

Концерт группы «Любэ» должен был состояться в Челябинске 9 декабря. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кафе и ресторанам в Челябинской области снова разрешили работать по ночам

В Челябинской области сняли ограничения на работу заведений общепита с 23:00 до 6:00. Запрет на обслуживание клиентов по ночам ранее вводился из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Так что теперь в этом время суток южноуральцам можно будет посещать кафе и рестораны.

Напомним, с 1 декабря до 9 января в Челябинской области заведения общепита разрешено посещать только тем, у кого есть QR-код или справка о медотводе о вакцинации. Эта мера остается в силе.

В Челябинской области хотят поставить памятник умершему от коронавируса главе района

Умершему год назад от коронавируса главе Пластовского района Александру Неклюдову хотят установить памятник. На прошлой неделе был объявлен сбор средств на создание монумента. Об этом сообщили в администрации района.

— Александр Васильевич Неклюдов 35 лет являлся бессменным главой Пластовского района. Свой жизненный путь он прошел достойно, оставив о себе только добрые воспоминания жителей района и области, — рассказали в администрации муниципалитета.

Александру Неклюдову было 67 лет. Фото: администрация Пластовского района.

За сбор средств отвечает благотворительный фонд «Бирюзовый». Денежные средства принимают в управления соцзащиты населения и образования, а также в редакции местной газеты «Знамя октября». Отметим, что фонд «Бирюзовый» ранее занимался сбором средств на создание памятника бывшему губернатору региона Петру Сумину. Этот монумент установили в августе рядом с историческим музеем Южного Урала.

В России начнется вакцинация подростков

Минздрав РФ одобрил вакцину «Спутник М» для применения при вакцинации подростков от коронавирусной инфекции в возрасте от 12-ти до 17-ти лет включительно. Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сделать прививку можно будет до конца 2021 года. В ближайшее время в пункты вакцинации должно поступить поступит 150 тысяч доз препарата.

Ранее замминистра здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская рассказала, когда вакцина поступит в регион.

Прививку сделают исключительно с добровольного согласия родителя или законного представителя, либо с согласия самого подростка, если он старше 15-ти лет. Более подробно об этом – читайте в материале столичной редакции «КП».

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 12 декабря 2021 года.

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