Школьница-живодерка, расчленившая котенка в центре Челябинска, сбежала вместе с матерью

Расчлененного котенка нашли в подъезде Фото: Предоставлено "Комсомолке"

13-летняя девочка, которая жестоко растерзала котенка в челябинском микрорайоне «Академ Riverside» и оставила кровавое послание «I kill you», остается на свободе. Подростка должны были поместить в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, но семья пропала.

— На 10-е число был назначен судебный процесс, но девочка с мамой не пришли. Они скрылись. Сейчас их ищут опера, — рассказал источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

В полиции ситуацию не комментируют. Ранее в пресс-службе УМВД сообщали, что решается вопрос о помещении ее в центр временного содержания.

Изначально мама была не против данной меры, но после того, как поднялась шумиха в интернете, а в телеграмм-каналах опубликовали фотографии подростка с открытым лицом, семья пошла на попятную.

— Девочку не пропесочил только ленивый. В подъезде, где живет семья, изрисовали все стены. Тогда мать встала на защиту дочери и заявила: «Докажите, что это она». Семья наняла платного адвоката, — уточнил наш собеседник.

РАЗОРВАЛА НА 4 ЧАСТИ

Напомним, о шокирующем случае стало известно 27 ноября. Котенка нашли разорванным на четыре части, а в рот отрубленной головы была вставлена сигарета. После этого убийца кровью животного написал на переходной балконной двери «I kill you». Сама девочка в «Академе» не живет.

Директор управляющей компании «Домуправ» Артем Клименко выложил эмоциональный пост в сообществе жителей «Академа» во ВКонтакте. Девочку нашли через камеры видеонаблюдения.

Когда девочка спускалась на лифте, ее руки были в крови Фото: СОЦСЕТИ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА ХАБАРОВСКИХ ЖИВОДЕРОК?

По словам зоозащитников, подросток поступает так не первый раз. Зоозащитница Татьяна Фекличева одной из первых узнала подробности и провела свое расследование.

— Нам известно как минимум о трех убитых животных. Среди них сброшенный с высоты щенок и разорванный котенок. По нашим данным, в полиции девочка рассказала о десяти замученных ею кошек и собак. Мы считаем, что она является последовательницей хабаровских живодерок и состоит в группе, где они объединяются. Мне сейчас с различных фейковых страниц пишут якобы другие живодеры. Они угрожают продолжить войну с животными, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск Татьяна Фекличева.

Женщина утверждает, что мать малолетней живодерки была в курсе зверств и даже сама помогала девочке забирать животных у людей, которым они были не нужны. Зоозащитница рассказала, что женщина по телефону уверяла, якобы находится за городом, поэтому просила передать щенков и котят своей дочери.

ВУНДЕРКИНД, В ШКОЛУ НЕ ХОДИЛА

Как стало известно КП-Челябинск, девочка не ходила в школу — она находилась на семейном обучении. В отличие от домашнего обучения, когда из-за болезни ребенок не может посещать школу и к нему приходят учителя, эта форма — исключительно выбор родителей. Девочка ходила в музыкальную школу, два года назад она стала стипендиатом управления культуры администрации города. Также она побеждала на олимпиадах.

Как прокомментировала в эфире радио «Комсомольская правда» уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, сама по себе загруженность занятиями еще не означает, что ребенок находится в группе риска. Надо разбираться во взаимоотношениях ребенка и родителей. При этом омбудсмен отметила, что инцидент в «Академе» — еще и повод поговорить необходимости профилактики психических нарушений.

— Родители, когда видят страшные проявления у детей, пойдут к психиатру в последнюю очередь, — отметила она.

Два года назад девочка стала стипендиатом управления культуры администрации Челябинска Фото: СОЦСЕТИ

Было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» (ч. 2 ст. 245 УК РФ). Однако ответственность по этой статье наступает с 16 лет, а, значит, тюрьма ей не грозит. Максимум — ее могут поместить ее в центр временного содержания, где она может находиться до 30 суток.

Тем временем на сайте Change.org появилась петиция с требованием привлечь девочку к уголовной ответственности. В настоящий момент ее подписали 2 590 человек.

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