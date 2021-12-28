Наталья Котова ответила на вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С обновленного Комсомольского проспекта в Челябинске уберут велодорожку. Об этом сегодня, 28 декабря, в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» сообщила глава города Наталья Котова.

После скандала и многочисленных претензий по поводу ремонта на Комсомольском проспекте, проект был пересмотрен. По словам Натальи Котовой, решили отказаться от полосы для велосипедистов.

— В зимний период проведем работу над ошибками, и уже точно есть мнение, что велополоса там будет не востребована. У нас есть широкой бульвар, мы перенесем ее туда, а эта полоса будет отдана автомобилистам. Посмотрим, как это сделать. Это не так затратно, но в то же время действенно с точки зрения трафика, — прокомментировала глава города.

Она отметила, что целью ремонта проспекта было снижение аварийности. После реконструкции отмечены и положительные, и отрицательные стороны.

— Никто заранее не хотел сделать плохо: ни проектанты, ни мы, ни те, кто нам согласовывал этот проект. Все хотели изменить ситуацию на Комсомольском проспекте. Цель была одна — уменьшить скорость передвижения транспорта, потому что была большая аварийность. Комсомольский проспект напоминал автомагистраль — это же правда. И если на Университетской набережной, на Свердловском проспекте где-то мы поставили тросовые ограждения, которые сейчас спасают людям жизнь, то здесь было принято решение о создании островков безопасности, и в том числе уменьшения ширины каждой полосы для того, чтобы автомобилисты передвигались с меньшей скоростью, — объяснила Наталья Котова.

Именно многочисленные островки безопасности разной формы и заужение полос вызвало большие претензии у водителей. После обращения во время прямой линии к губернатору Челябинской области, уволился вице-мэр по дорожному хозяйству Максим Куляшов. Кстати, во время его визита на радио «Комсомольская правда» слушательница задала вопрос о странной работе светофора при повороте на Чайковского. После этого светофор был перенастроен.

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