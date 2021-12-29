Куда сходить на Новый год 2021-2022 в Челябинске: главные площадки, рестораны, клубы

Десятки идей, как провести время с семьей, не выезжая из Челябинска Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В течение всего декабря «Комсомолка» публиковала программу мероприятий в ресторанах, клубах, кинотеатрах и на площади Революции. Если вы вдруг пропустили их, то в этом материале мы соберем все самые интересные, на наш взгляд, события, которые стоит посетить в новогоднюю ночь 2021-2022. Подробная афиша развлечений вместе со ссылками на более подробные материале – ниже.

Новогодние вечеринки

Рестораны, кафе и бары снова могут работать после 23:00. Это решение позволило возобновить тематические вечеринки и новогодние ночи.

В танцевальном кафе-баре Kriss делают упор на новогоднюю ночь: отмечание начнется в 21:00 и продолжится до пяти утра. В программу включено праздничное шоу и новогоднее меню.

Не останется в стороне и клубы: в «РМЦ» планируют зажечь 31 декабря. Сбор гостей – за час до Нового года. Обещают Деда Мороза со Снегурочкой и угощения.

Сразу две новогодних ночи проведут в meet.point. На Кировке и Тополинке готовятся к вечеринке в стиле снежного королевства. Там уже придумали шоу-программу, пригласили танцовщиц Go-Go и BarGirl, а также подготовили морозную велком-зону и сюрпризы для гостей.

Новый год в ресторанах

Если вы еще не успели забронировать места в ресторанах на новогоднюю ночь 2021-2022, то сейчас самое время это сделать.

Большая площадь «Максимилианса» позволяет устроить новогодний бал. В ресторане планируют сказочный перформанс с таинственным садом, бенгальскими огнями и нарядами. Стоимость билета за человека — 5 800 рублей.

Это, кстати, одна из самых низких цен. Еще ниже только у «Хачапури тетушки Марико». Там забронировать стол на новогоднюю ночь можно за 4 900 рублей. В ресторане запланировали колоритные танцы от официантов под национальную музыку, традиционные угощения и атмосферу грузинского дома.

В «Уральских пельменях» делают акцент на танцевальном праздновании Нового года. Для этого пригласили музыкальную группу из Новосибирска «Рви меха — оркестр», в которой, как понятно из названия, есть баянист. Цены на новогоднюю ночь в этом ресторане Челябинска варьируются от 7 до 8 тысяч рублей в зависимости от места в зале.

Новогодние развлечения

Если вы любитель кинематографа, то ловите афишу с новогодними добрыми мультфильмами и фильмами. Только имейте в виду, что некоторые кинотеатры 31 декабря не работают допоздна.

В предпоследний день декабря традиционно выйдет мультфильм про трех богатырей. В этот раз из-за Бабы Яги конь Юлий и князь Владимир поменяются телами: и пока конь будет восседать на троне, князь будет пахать в поле. Чем все это закончится, узнаете в кино.

Удивительно ли, но 30 декабря покажут еще один фильм про переселения в телах — «Снегурочка против всех». В главных ролях Павел Воля, играющий умного, богатого, но шибко противного бизнесмена, а также Надежда Сысоева — Снегурочка. По сюжету, герой сбивает на машине Деда Мороза и получает от него наказание. Теперь ему придется разносить подарки всем, кого он обидел, а также посмотреть со стороны, соответствует ли его жизнь его же ожиданиям.

Новогодние места

Кроме того, каждый день будет праздничная программа на площади Революции:

31 декабря с 12:00 до 15:00 — «Новогодний хоровод» с квестом и концертной программой.

1 января с 12:00 до 16:00 — «Два вагона конфетти» с квестом, аниматорами, игровой программы и новогодним представлением.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru