Чрезвычайная ситуация объявлена в Челябинске из-за мусорного коллапса

26 Сент. 07:06 2018-09-26T07:08:49+03:00

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26 сентября в Челябинске начинает действовать режим чрезвычайной ситуации. Виной тому мусорный хаос, который возник из-за закрытия городской свалки. В городе практически перестали вывозить бытовые отходы.

— Районные власти занимаются экстренной ликвидацией несанкционированных свалок и уборкой мусора с контейнерных площадок. С 26 сентября работа усилена, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Во время режима ЧС можно заключать контракты на вывоз мусора без проведения торгов. Проблема как раз в подрядчиках, которые из-за переноса полигона в Полетаево объявили свою работу нерентабельной и отказались вывозить мусор. Власти договорились с соседними городами, чтобы прислали на подмогу Челябинску мусоровозы. Теперь в городе практически круглосуточно трудятся 90 машин. Кое-где уборка уже идет с опережением.

— Самым проблемным остается Калининский район. В среду и четверг основные силы будут брошены на северо-западную часть города, — рассказал мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

Тем временем, прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на тех, кто причастен к мусорному коллапсу.

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