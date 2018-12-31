2018-12-31T13:50:31+03:00
Происшествия

Обследовать взорвавшийся в Магнитогорске дом летит замминистра строительства РФ

В первую очередь нужно оценить состояние несущих конструкций в уцелевших подъездах
Андрей АБРАМОВ
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Взрыв газа произошел ранним утром 31 декабря. Фото: Андрей ТягульскийВзрыв газа произошел ранним утром 31 декабря. Фото: Андрей Тягульский
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Заместитель главы министерства строительства Дмитрий Волков вылетел в Магнитогорск после взрыва газа в жилом доме. Поручение ему дал министр Владимир Якушев. Об этом сообщает пресс-служба минстроя.

Вместе со специалистам технадзора чиновникам предстоит обследовать несущие конструкции соседних подъездов. Взрывная волна полностью разрушила один подъезд и важно установить несущую способность всего здания. От этого зависит дальнейший ход спасательных работы и судьба дома в целом.

После взрыва газа в жилом доме по ул.Карла Маркса, 164 в Магнитогорске возбуждено уголовное дело. Силовики изымают документацию в управляющей компании и затребовали документы ГЖИ. Губернатор заверил, что всем пострадавшим будут куплены квартиры за счет бюджета.

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