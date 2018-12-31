Министр здравоохранения Вероника Скворцова посетила в больницах пострадавших от взрыва в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 14:41 2018-12-31T14:43:52+03:00

Чиновники прежде побывали в детском стационаре и направились к взрослым

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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прибыла в Магнитогорск и отправилась в больницы, куда доставляют пострадавших от взрыва газа. Все произошло ранним утром 31 декабря. Предположительно, на втором этаже многоэтажки рванул газ. Обрушился целый подъезд.

— В сопровождении главы областного минздрава Вероника Скворцова совершила обход пострадавших, находящихся в больницах Магнитогорска. Глава Минздрава России уже побывала в детской больнице, сейчас вместе с Сергеем Приколотиным находится городской больнице №3, — сообщает пресс-служба министерства.

До сих пор остается неизвестной судьба почти 70 горожан. Ранее областные власти пообещали купить пострадавшим квартиры за счет бюджета. Кроме Скворцовой из федеральных чиновников в Магнитогорск прибыли также министр МЧС и замминистра строительства.

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