2018-12-31T17:56:03+03:00
Происшествия

Дубровский о трауре: решение по дате будет после завершения спасательной операции в Магнитогорске

Под завалами остаются десятки человек о состоянии которых ничего неизвестно
Андрей АБРАМОВ
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В Магнитогорске взорвался газ в жилом доме.В Магнитогорске взорвался газ в жилом доме.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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В восемь часов утра 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд жилого дома. В кваритре на втором этаже взорвался газ. Пока официально известно о нескольких погибших и десятке пострадавших. Но под завалами могут находиться до 70 человек. Это следует из документов о количестве прописанных в подъезде. В регионе начали поднимать вопрос о введение траура.

— Решение по дате траура будет принято после завершения спасательной операции, — сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Взрыв газа в Магнитогорске.Накануне Нового года, когда люди собирались отмечать праздник, на ул. Маркса в Магнитогорске в жилом доме взорвался газ. Есть погибшие. Под завалами находятся живые люди

Ранее власти сообщили, что всем пострадавшим будет куплено жилье за счет бюджета и выплачена компенсация. На месте ЧП работают почти 1 500 сотрудников экстренных ведомств.

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Люди везут теплые вещи пострадавшим от взрыва газа в Магнитогорске.

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