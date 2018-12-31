Дубровский о трауре: решение по дате будет после завершения спасательной операции в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 14:52 2018-12-31T17:56:03+03:00

Под завалами остаются десятки человек о состоянии которых ничего неизвестно

Изменить размер текста: A A

В восемь часов утра 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд жилого дома. В кваритре на втором этаже взорвался газ. Пока официально известно о нескольких погибших и десятке пострадавших. Но под завалами могут находиться до 70 человек. Это следует из документов о количестве прописанных в подъезде. В регионе начали поднимать вопрос о введение траура.

— Решение по дате траура будет принято после завершения спасательной операции, — сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684794" frameborder="0"></iframe> Взрыв газа в Магнитогорске.Накануне Нового года, когда люди собирались отмечать праздник, на ул. Маркса в Магнитогорске в жилом доме взорвался газ. Есть погибшие. Под завалами находятся живые люди

Ранее власти сообщили, что всем пострадавшим будет куплено жилье за счет бюджета и выплачена компенсация. На месте ЧП работают почти 1 500 сотрудников экстренных ведомств.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вам изветсны детали этой трагедии?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: 8-902-616-06-06