МЧС: подъезд во взорвавшемся доме Магнитогорска может полностью рухнуть
Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило, что седьмой подъезд в десятиэтажке на Карла Маркса, 164 Магнитогорска может полностью рухнуть. Из-за взрыва бытового газа 31 декабря частично обвалился седьмой подъезд. Эпицентр, предварительно, был на втором этаже. После первого обследования стало ясно: весь пролет может обрушиться до конца.
В Магнитогорск уже прилетел Владимир Путин и министры других ведомств. Под завалами могут находиться 68 человек. Надежды, что люди живы, с каждым часом все меньше. В городе стоят морозы, которые к ночи будут только крепчать. Введен режим ЧС.
Взрыв газа в Магнитогорске.Накануне Нового года, когда люди собирались отмечать праздник, на ул. Маркса в Магнитогорске в жилом доме взорвался газ. Есть погибшие. Под завалами находятся живые люди
Ранее областные власти сообщили, что купят за счет бюджета квартиры пострадавшим от взрыва. Пока всех разместили в школах поблизости. Решение о трауре будет принято после окончания спасательных работ.
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