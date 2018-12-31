МЧС: подъезд во взорвавшемся доме Магнитогорска может полностью рухнуть

СЕГОДНЯ 16:00 2018-12-31T17:55:48+03:00

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Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило, что седьмой подъезд в десятиэтажке на Карла Маркса, 164 Магнитогорска может полностью рухнуть. Из-за взрыва бытового газа 31 декабря частично обвалился седьмой подъезд. Эпицентр, предварительно, был на втором этаже. После первого обследования стало ясно: весь пролет может обрушиться до конца.

В Магнитогорск уже прилетел Владимир Путин и министры других ведомств. Под завалами могут находиться 68 человек. Надежды, что люди живы, с каждым часом все меньше. В городе стоят морозы, которые к ночи будут только крепчать. Введен режим ЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684794" frameborder="0"></iframe> Взрыв газа в Магнитогорске.Накануне Нового года, когда люди собирались отмечать праздник, на ул. Маркса в Магнитогорске в жилом доме взорвался газ. Есть погибшие. Под завалами находятся живые люди

Ранее областные власти сообщили, что купят за счет бюджета квартиры пострадавшим от взрыва. Пока всех разместили в школах поблизости. Решение о трауре будет принято после окончания спасательных работ.

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