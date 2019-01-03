Жители Магнитогорска предлагают увековечить память жертв трагедии

3 Янв. 2019 2019-01-03T07:53:13+03:00

Инициативу поддержали уже несколько тысяч человек

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В соцсетях появился пост с предложением поставить мемориал в Магнитогорске в память о трагических событиях 31 декабря. К нему инициаторы прикрепили опрос, чтобы узнать мнение других горожан по этому поводу. Идею поддержали больше двух тысяч человек. Однако многие жители за то, чтобы установить мемориальную доску, а не памятник.

— Двоякая ситуация, вроде бы и нужно, но, наверное все-таки не во дворе дома. Мемориал понятие растяжимое, как бы не получилось «кладбище» посредине жилмассива, такого быть не должно, — написал магнитогорец Алексей.

— Тоже за мемориальную доску, против стел, монументов, памятников. Эта трагедия у каждого в сердце, напоминание в виде памятника излишне, — высказалась Ольга.

Жители также предложили построить неподалеку от места происшествия часовню. А еще назвать одну из улиц именем спасенного 11-месячного Вани Фокина.

Нашлись магнитогорцы, которые готовы помочь воплотить идею в жизнь.

— Со своей стороны могу сказать, что готовы предоставить, если будет согласованно, хоть мемориальную доску, хоть стелу. Абсолютно бесплатно, — написал местный житель Евгений.

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