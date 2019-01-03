2019-01-03T07:53:13+03:00
Происшествия

Жители Магнитогорска предлагают увековечить память жертв трагедии

Инициативу поддержали уже несколько тысяч человек
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Трагедия унесла жизни больше трех десятков человек. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.Трагедия унесла жизни больше трех десятков человек. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.
Изменить размер текста:

В соцсетях появился пост с предложением поставить мемориал в Магнитогорске в память о трагических событиях 31 декабря. К нему инициаторы прикрепили опрос, чтобы узнать мнение других горожан по этому поводу. Идею поддержали больше двух тысяч человек. Однако многие жители за то, чтобы установить мемориальную доску, а не памятник.

— Двоякая ситуация, вроде бы и нужно, но, наверное все-таки не во дворе дома. Мемориал понятие растяжимое, как бы не получилось «кладбище» посредине жилмассива, такого быть не должно, — написал магнитогорец Алексей.

— Тоже за мемориальную доску, против стел, монументов, памятников. Эта трагедия у каждого в сердце, напоминание в виде памятника излишне, — высказалась Ольга.

Жители также предложили построить неподалеку от места происшествия часовню. А еще назвать одну из улиц именем спасенного 11-месячного Вани Фокина.

Нашлись магнитогорцы, которые готовы помочь воплотить идею в жизнь.

— Со своей стороны могу сказать, что готовы предоставить, если будет согласованно, хоть мемориальную доску, хоть стелу. Абсолютно бесплатно, — написал местный житель Евгений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Магнитогорска снял рухнувший дом с дрона и помог спасателям предотвратить еще одно обрушение

В обвалившемся подъезде жил его знакомый, который погиб вместе с женой и годовалой дочкой (подробнее)

37 жертву обрушения в Магнитогорске достали из-под обломков

Поисковая операция продолжалась всю ночь (подробнее)

Груда камней на месте жилого подъезда в Магнитогорске.Продолжаются спасательные работы на месте взрыва в Магнитогорске. Съемка с квадрокоптера

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тела 22 погибших от обрушения в Магнитогорске опознаны
Хозяева кошки, спасенной из-под завалов в Магнитогорске, погибли
Звезда NHL Малкин написал на коньках слова поддержки пострадавшим от взрыва в Магнитогорске
Жители уцелевших подъездов в Магнитогорске смогут попасть в квартиры на полчаса
37 жертву обрушения в Магнитогорске достали из-под обломков
Жители Магнитогорска просят эвакуировать животных из заблокированных при взрыве квартир
36 человек отыскали поисковики на месте рухнувшего дома в Магнитогорске
33 погибших подняли из-под обломков рухнувшего подъезда в Магнитогорске
МЧС сообщило о 31 погибшем от обрушения подъезда в Магнитогорске
«Металлург» и «Трактор» проведут домашнюю серию матчей в траурных повязках
Мама Ванюши Фокина улыбнулась, когда увидела это
Из-под обломков обрушившейся десятиэтажки в Магнитогорске достали 28 погибшего
21 погибшего от взрыва дома в Магнитогорске опознали