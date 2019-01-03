Состояние 10-месячного Вани Фокина, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, улучшилось

3 Янв. 2019 2019-01-03T13:57:36+03:00

Ваня провел под завалами больше суток. Фото: кадр с видео

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В минздраве РФ рассказали о здоровье 10-месячного Вани Фокина, которого 1 января вытащили из-под завалов в Магнитогорске. Врачи оценивают состояние мальчика как стабильное с некоторыми улучшениями.

— У него отмечается нормализация лабораторных показателей. Ночь прошла спокойно, — заявили в пресс-службе министерства здравоохранения России.

Напомним, ребенка спасли 1 января. Больше суток он провел под завалами дома в Магнитогорске. Во время минуты тишины спасатели услышали плач из-под плит и тут же бросились вытаскивать малыша. Ваню Фокина увезли спецбортом в московскую клинику.

Взрыв прогремел в Магнитогорске 31 декабря в 6 часов утра. Обрушился подъезд в доме по адресу пр. Карла Маркса, 164. По данным на 14 часов 3 января, погибшими числятся 38 человек. Разбор завалов продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685010" frameborder="0"></iframe> Спасённого в Магнитогорске Ванечку навестила министр здравоохранения.

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