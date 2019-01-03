Найдено тело 39-го погибшего при взрыве в Магнитогорске

3 Янв. 2019 2019-01-03T16:42:49+03:00

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Спасатели нашли еще одно тело под завалами на месте трагедии в Магнитогорске. Это уже 39-й труп. Его обнаружили вечером 3 января, рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе губернатора Челябинской области. Мужчина это или женщина, пока не сообщается.

Напомним, взрыв прогремел 31 декабря в 6 часов утра в доме по адресу пр. Карла Маркса, 164. Обрушился седьмой подъезд. Спасательные работы продолжаются четвертые сутки.

1 января спасатели вытащили из-под завалов 10-месячного малыша Ваню Фокина. Ребенок провел под плитами больше суток. Его плач услышали во время минуты тишины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685011" frameborder="0"></iframe> Слёзы и свечи на месте магнитогорской трагедии.

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