Найдено тело 39-го погибшего при взрыве в Магнитогорске
Спасатели нашли еще одно тело под завалами на месте трагедии в Магнитогорске. Это уже 39-й труп. Его обнаружили вечером 3 января, рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе губернатора Челябинской области. Мужчина это или женщина, пока не сообщается.
Напомним, взрыв прогремел 31 декабря в 6 часов утра в доме по адресу пр. Карла Маркса, 164. Обрушился седьмой подъезд. Спасательные работы продолжаются четвертые сутки.
1 января спасатели вытащили из-под завалов 10-месячного малыша Ваню Фокина. Ребенок провел под плитами больше суток. Его плач услышали во время минуты тишины.
Слёзы и свечи на месте магнитогорской трагедии.
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