Пострадавший при взрыве дом в Магнитогорске разделят на две части

3 Янв. 2019 2019-01-03T16:47:28+03:00

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3 января во время приема жильцы пострадавшего от взрыва дома жаловались губернатору Челябинской области, что боятся возвращаться в свои квартиры. Придется ли всех расселять или дом пригоден для проживания, станет ясно после экспертизы. Ее результаты озвучат через несколько дней. А пока городские власти подумывают над тем, чтобы разделить дом на две части.

Во время взрыва обрушился только седьмой подъезд. Он расположен рядом с аркой.

— По предварительной версии, дом пригоден для проживания. Конструкция такая, что его реально разделить два отдельных здания, — объяснил начальник управления архитектуры и гражданского строительства администрации Магнитогорска Илья Рассоха.

Взрыв прогремел 31 декабря в 6 часов утра в доме по адресу пр. Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Обрушился седьмой подъезд. По состоянию на 16 часов (мск) 3 января, погибшими числятся 39 человек. Всем, кто потерял свое жилье, власти купят новые квартиры.