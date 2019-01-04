В социальных сетях запустили хэштег #Ваняживи в поддержку малыша, спасенного в Магнитогорске
Ваню Фокина уже прозвали уральским богатырем. 11-месячный малыш 35 часов пролежал под завалами и выжил. Сейчас его здоровьем занимаются столичные специалисты. А жители Магнитогорска и всей страны морально поддерживают родителей Вани. Для этого в социальных сетях запустили хэштег #Ваняживи.
— Мальчик, конечно, это не видит. Но, может, читает его семья. От теплых слов иногда больше надежды и сил, — написала жительница Магнитогорска Екатерина в группе «Вечерний Магнитогорск I Новости» в VK.
А другой горожанин Андрей Колупайченко посвятил Ване Фокину стих:
Христом Ванюшка был помазан, он очень нужен на земле,
Коль забрала его стихия, а бог вернул его семье!
Молилась с вами вся Магнитка, и каждый город рядом был,
Чтоб найден был скорей малютка, что бы дышал, и что бы жил!
И чудо данное свершилось, не зря молилась вся страна,
Сквозь камни жизнь Ванька пробилась, и мамка сына обняла.
Также пользователи соцсетей устроили флэшмоб в поддержку ребенка. Увидев рисунки, посвященные Ване, его мама впервые после трагедии улыбнулась.
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