2019-01-04T08:32:14+03:00
Общество

В социальных сетях запустили хэштег #Ваняживи в поддержку малыша, спасенного в Магнитогорске

Мальчику пишут слова поддержки, посвящают рисунки и стихи
Ирина КАРЕЛИНА
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Ваня провел под завалами больше суток. Фото: кадр с видеоВаня провел под завалами больше суток. Фото: кадр с видео
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Ваню Фокина уже прозвали уральским богатырем. 11-месячный малыш 35 часов пролежал под завалами и выжил. Сейчас его здоровьем занимаются столичные специалисты. А жители Магнитогорска и всей страны морально поддерживают родителей Вани. Для этого в социальных сетях запустили хэштег #Ваняживи.

— Мальчик, конечно, это не видит. Но, может, читает его семья. От теплых слов иногда больше надежды и сил, — написала жительница Магнитогорска Екатерина в группе «Вечерний Магнитогорск I Новости» в VK.

А другой горожанин Андрей Колупайченко посвятил Ване Фокину стих:

Христом Ванюшка был помазан, он очень нужен на земле,

Коль забрала его стихия, а бог вернул его семье!

Молилась с вами вся Магнитка, и каждый город рядом был,

Чтоб найден был скорей малютка, что бы дышал, и что бы жил!

И чудо данное свершилось, не зря молилась вся страна,

Сквозь камни жизнь Ванька пробилась, и мамка сына обняла.

Также пользователи соцсетей устроили флэшмоб в поддержку ребенка. Увидев рисунки, посвященные Ване, его мама впервые после трагедии улыбнулась.

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