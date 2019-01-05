Виктор Рашников назвал кому из пострадавших при взрыве в Магнитогорске поможет фонд «Металлург»

5 Янв. 2019 2019-01-05T15:33:03+03:00

Сотни людей в эти дни возложили цветы к народному мемориалу. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

И куда обращаться за помощью

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Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников принял решение о размерах материальной помощи пострадавшим при взрыве в Магнитогорске, сообщает пресс-служба администрации города.

Близкие родственники погибших (супруга/супруг, дети, родители и лица, находившиеся на иждивении) получат один миллион рублей за каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи.

Граждане, получившие легкий вред здоровью, получат по 200 тысяч рублей. Получившие средний и тяжелый вред — 400 тысяч рублей.

В связи с утратой имущества первой необходимости собственникам квартиры или лицам, проживающим по договору социального найма, будет выплачено от 300 до 500 тысяч рублей в зависимости от количества комнат.

Совокупная сумма адресных выплат ММК составит около 100 млн рублей. Средства уже перечислены на счет благотворительного фонда «Металлург». Ранее ММК уже направил 10 млн рублей на специальный счет по сбору средств для поддержки пострадавших.

Представители фонда будут ждать пострадавших:

— 5,6,7 января в оперативном штабе в школе №14 по адресу: улица Галиуллина,11/3, с 8.00 до 20.00;

— с 8 января — в администрации города в кабинете №100 с 8.30 до 17.30.

Напомним, накануне новогодних праздников, в 6 утра 31 декабря, в доме на Карла Маркса, 164 прогремел взрыв. Обрушился седьмой подъезд жилого десятиэтажного дома. Погибло 39 человек. Основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Идет следствие.

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