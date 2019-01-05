Завтра в соседние с рухнувшим подъезды в Магнитогорске попробуют дать горячую воду

5 Янв. 2019 2019-01-05T16:01:39+03:00

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Коммунальные службы продолжают восстанавливать коммуникации пострадавшего дома в Магнитогорске. В воскресенье, 6 января, состоится пробный пуск горячей воды, сообщает пресс-служба мэрии.

— В 10.00 состоится пробный пуск горячей воды. Жителям с 9 по 12 подъезд необходимо находиться дома в это время, — говорят в мэрии.

Холодная вода, отопление и электричество уже поданы раньше во все подъезды, кроме шестого и восьмого, которые находятся рядом разрушенным. Здесь сейчас никто не живет, люди эвакуированы на неопределенное время.

Напомним, накануне новогодних праздников, в 6 утра 31 декабря, в доме на Карла Маркса, 164 прогремел взрыв. Обрушился седьмой подъезд жилого десятиэтажного дома. Погибло 39 человек. Основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Идет следствие. Всем, кто потерял свое жилье, власти купят новые квартиры.

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