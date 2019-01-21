Уроженца Таджикистана, потерявшего семью при взрыве в Магнитогорске, перевели из реанимации в палату
Выживший при обрушении дома Шухрат Улфатов идет на поправку. На днях его перевели из реанимации в обычную палату.
— Реанимационные медсестры на прощание купили пациенту пижаму и тапочки, чтобы он комфортно чувствовал себя в палате. Шухрат говорит, что чувствует себя хорошо и готовится к выписке: «Здесь лучше, чем в реанимации, потому что я могу сам вставать и ходить». Лечением пострадавшего занимаются травматологи-ортопеды. Проведать пациента уже приезжали родственники, — рассказали в пресс-службе ЧОКБ.
Говорит Шухрат пока плохо, мешает трахеостома — трубка для дыхания в горле. Однако он согласился записать небольшое видео для родных, где рассказывает, что с ним все хорошо, постоянно думает о жене и детях...
Выживший при взрыве в Магнитогорске Шухрат Улфатов пришел в себя.
Шухрат провел под завалами семь часов. Его доставили в больницу Магнитогорска с множественными переломами ребер, поражением брюшной полости, разрывом селезенки и другими травмами. 2 января Улфатова экстренно привезли в Челябинскую областную больницу. Молодой таджикистанец перенес несколько сложных операций. 10 января он вышел из комы.
По словам родственников, очнувшись, Шухрат жестами спросил о жене и детях.
— Мы сказали, что у них все в порядке. Пока не вылечится, не скажем ему о трагедии. Он еще очень слаб, — говорят родные Шухрата.
Родители Улфатова прилетели в Россию 18 января, до этого они занимались похоронами внуков и невестки в Таджикистане. Денежную компенсацию, которая положена родственникам погибших и пострадавших, семья решила передать родителям погибшей супруги Шухрата.
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