Минздрав: последний раз «врач-вампир» из Челябинска был у психиатра пару месяцев назад

СЕГОДНЯ 16:36 2019-02-01T16:37:51+03:00

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Громкая история лже-врача из Челябинска, которого 20 лет назад судили за расчленение одноклассника, продолжает обрастать подробностями. После убийства, суд отправил Бориса Кондрашина на принудительное лечение в психиатрию, где он пробыл 10 лет. После этого его отпустили, но обязали ходить на приемы к психиатру по месту жительства. Что «Дракула из Ленинского района» исправно делалал.

— Нужно понимать, что просто «выпустить» пациента в подобных случаях врач не может. Психиатр патронировал мужчину на дому, последний их контакт был 31 ноября. У пациента все было хорошо, он нормально себя чувствовал. По результатам проверки минздрав не выявил дефектов в работе психоневрологической больницы, — сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

20 лет назад имя старшеклассника Бори Кондрашина не сходило с передовиц газет Челябинска. 16-летний парень расчленил своего одноклассника, за что суд отправил его в лечебницу. Но спустя годы он оказался на свободе и даже попал на престижную работу. На взрослого Бориса случайно наткнулись те, кто учился с ним в школе. Встретили его не на улице, а в поликлиниках — маньяк устроился работать психиатром.

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В школе, где учился Кондрашин, с журналистами «КП — Челябинск» не захотели разговаривать. Узнав, о ком мы хотим спросить, директор поспешила закончить разговор. Но мы нашли человека, который был готов говорить. (продолжение)

Врач из Челябинска оказался убийцей, который 20 лет назад расчленил одноклассника и выпил его кровь

Самое жуткое случилось теплым майским днем. Одиннадцатиклассники гоняли в школе сценарий последнего звонка, а после репетиции Борис позвал Илью к себе — закинуться препаратами. И там вколол ему смертельную дозу транквилизатора. Илья уснул и больше не просыпался. (далее)

Как «врач-вампир» из Челябинска оказался на свободе и устроился на работу психиатром 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU