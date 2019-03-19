Правительство Челябинской области ушло в отставку в полном составе

СЕГОДНЯ 19:13 2019-03-19T19:14:39+03:00

Все министры и замы автоматически получили статус «и.о.»

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Вместе с отставкой губернатора Челябинской области Бориса Дубровского 19 марта, свои полномочия сложило правительство региона. Отставка происходит автоматически — этого требует законодательство. Формально, чиновники продолжат свою работу, но в статусе исполняющих обязанностей.

В правительство входят восемь заместителей Бориса Дубровского, а также 14 министров.

До осенних выборов исполнять обязанности губернатора будет Алексей Текслер. Уроженец Челябинской области последнее время занимал пост первого замминистра энергетики РФ.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/698127" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер назначен врио губернатора Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU