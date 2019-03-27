Обвиняемый по делу о секс-скандале в челябинском интернате останется под домашним арестом до лета

СЕГОДНЯ 13:52 2019-03-27T13:52:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Главному фигуранту уголовного дела о скандале в лазурненском интернате продлили меру пресечения. Он останется под домашним арестом до 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, скандал прогремел больше года назад. Три приемные семьи пожаловались на растление несовершеннолетних. Подростки, которых взяли на воспитание, рассказали, что в интернате их совращал некий «дядя Сережа». Подозреваемого задержали. Им оказался одинокий мужчина, который водил сирот на рыбалку и порой забирал их к себе в гости.

После этой истории в интернат, расположенный в поселке Лазурный в Красноармейском районе, нагрянули проверки. Часть сотрудников обвинили в домогательствах к воспитанникам. Но вскоре обвинения с них сняли. В сентябре прошлого года интернат закрыли. Жители поселка считают, что скандал раздули специально, чтобы «отжать» эту землю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кому достанется интернат в Челябинской области, где прогремел секс-скандал

Жители поселка уверены: здание специально привели в запустение, чтобы продать нужным людям подешевле. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU