2019-03-27T13:52:10+03:00
Общество

Обвиняемый по делу о секс-скандале в челябинском интернате останется под домашним арестом до лета

По версии следствия, именно он совращал воспитанников
Сергей УФИМЦЕВ
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Интернат закрыт с сентября прошлого года. Фото: Андрей АБРАМОВ.Интернат закрыт с сентября прошлого года. Фото: Андрей АБРАМОВ.
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Главному фигуранту уголовного дела о скандале в лазурненском интернате продлили меру пресечения. Он останется под домашним арестом до 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, скандал прогремел больше года назад. Три приемные семьи пожаловались на растление несовершеннолетних. Подростки, которых взяли на воспитание, рассказали, что в интернате их совращал некий «дядя Сережа». Подозреваемого задержали. Им оказался одинокий мужчина, который водил сирот на рыбалку и порой забирал их к себе в гости.

После этой истории в интернат, расположенный в поселке Лазурный в Красноармейском районе, нагрянули проверки. Часть сотрудников обвинили в домогательствах к воспитанникам. Но вскоре обвинения с них сняли. В сентябре прошлого года интернат закрыли. Жители поселка считают, что скандал раздули специально, чтобы «отжать» эту землю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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