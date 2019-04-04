Текслер объяснил крутые развороты во время своих поездок по Челябинской области
Когда журналисты только отправились в первую поездку с врио губернатора Алексеем Текслером, то выяснилось, что никто достоверно не знает, куда направится кортеж. Помимо этого глава Челябинской области мог на ходу изменить план: спуститься в подземный переход на площади Революции, попросить остановить служебное авто рядом с «Академом» или выйти пройтись пешком.
4 апреля на первой пресс-конференции Алексею Леонидовичу рассказали, что в СМИ появилось выражение «разворот Текслера», поскольку политик редко следуете протоколу.
— Да, я слышал о таком, но мне не нужны заранее спланированные маршруты. Развороты нужны для того, чтобы видеть объективную картинку. И в дальнейшем я буду исходить из того, что нужна реальная картинка. Не менее важен и контроль поручений: стараюсь лично проконтролировать их исполнение, — ответил врио губернатора.
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Алексей Текслер дает пресс-конференцию 4 апреля.Андрей АБРАМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU