У семьи Вани Фокина забрали машину
Об этой истории Евгений Фокин сообщил у себя на странице в соцсетях, но далее удалил пост. 28 апреля у него забрали машину. Мужчина уверяет, что хотел только перепарковать авто, но его остановил экипаж ДПС. Фокин сел за руль в нетрезвом состоянии.
Машину увезли на штрафстоянку. Завели административное дело. За такое могут забрать права на полтора года и оштрафовать на 30 тысяч рублей. Отец Вани переживает, что не сможет забрать ребенка из Челябинска, где мальчика проходит реабилитацию.
Ваня Фокин свыше 30 часов пролежал под завалами обрушившегося подъезда в Магнитогорске 31 декабря. Его последним из выживших достали из-под обломков. Сразу после вызволения из «каменного» плена, мальчика транспортировали в Москву в клинику к доктору Рошалю.
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Ваня Фокин в Челябинске.Валерий ЗВОНАРЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU