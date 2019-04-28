У семьи Вани Фокина забрали машину

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-28T12:31:29+03:00

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Об этой истории Евгений Фокин сообщил у себя на странице в соцсетях, но далее удалил пост. 28 апреля у него забрали машину. Мужчина уверяет, что хотел только перепарковать авто, но его остановил экипаж ДПС. Фокин сел за руль в нетрезвом состоянии.

Машину увезли на штрафстоянку. Завели административное дело. За такое могут забрать права на полтора года и оштрафовать на 30 тысяч рублей. Отец Вани переживает, что не сможет забрать ребенка из Челябинска, где мальчика проходит реабилитацию.

Ваня Фокин свыше 30 часов пролежал под завалами обрушившегося подъезда в Магнитогорске 31 декабря. Его последним из выживших достали из-под обломков. Сразу после вызволения из «каменного» плена, мальчика транспортировали в Москву в клинику к доктору Рошалю.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/705086" frameborder="0"></iframe> Ваня Фокин в Челябинске.Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU