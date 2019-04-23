Выживший в магнитогорской трагедии Ваня Фокин очаровал челябинских врачей

Ваня Фокин приехал в Челябинскую областную детскую клиническую больницу с родителями. Папа Евгений потом уехал домой в Магнитогорск, а малыш с мамой остались на несколько дней под присмотром врачей реабилитационного отделения. Курс реабилитации рассчитан на несколько дней. Ваня проходит курс массажа и занимается лечебной физкультурой.

Знаменитым на всю страну Ванечка стал после того, как спасся после взрыва дома в Магнитогорске. Подъезд, где жила семья Фокиных, обрушился ранним утром 31 декабря. Глава семьи был на работе, мама Оля со старшим сыном выбрались из-под завалов. Ванечка, которому на тот момент не исполнилось и года, спал в кроватке в другой комнате.

Вытащили из-под обломков Ваню на следующий день. На морозе в -26 мальчик провел более 35 часов. Спецрейсом Ваню доставили в Москву, в клинику доктора Рошаля. Лечили ребенка полтора месяца, и выписали аккурат накануне его дня рождения — в середине февраля Ване исполнился год.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685315" frameborder="0"></iframe> Ваня Фокин пришел в сознание и узнал маму.

Из-за вынужденной неподвижности во время лечения в клинике доктора Рошаля травмированная ножка ребенка ослабла. Московский врачи не только сохранили ножку, но и свели на нет возможные осложнения. Ваня быстро ползает и стоит, держась за опору. Может ходить, уцепившись за руки взрослых. Никакого отставания в развитии ребенка нет. Родители надеются, что после реабилитации в Челябинске сын пойдет сам.

— Врачи реабилитационного отделения мальчиком очарованы. Ванечка очень спокойный, почти не плачет. Но маму Олю всегда держат в поле зрения. К ней он очень привязан, — рассказали в реабилитационном отделении Челябинской областной детской клинической больницы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685161" frameborder="0"></iframe> 39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

Напомним, при взрыве газа в Магнитогорске 31 декабря погибли 39 человек. Трагедия случилась на пр. Карла Маркса, 164. Обрушился седьмой подъезд. Власти пообещали полностью расселить дом. Однако часть жильцов отказываются съезжать из своих квартир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец спасенного в Магнитогорске младенца: «Не мог спать! Я под теплым одеялом, а он там под завалами на морозе»

Рассказ из первых уст о чуде, которое обсуждает вся страна. (подробности)

Отец Вани Фокина рассказал, как выбирал новую квартиру в Магнитогорске

Она находится в многоэтажке недалеко от места, где рухнул подъезд их прежнего дома (подробности)