2019-05-06T11:41:22+03:00
Общество

Выжившего в Нязепетровске во время массовой резни младенца не отдают бабушке

Чиновники не уверены, что она сможет воспитывать сразу двух внуков
Ирина ГОЛЛАЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Погибшие мальчик и его мама. Судьбу младшего ребенка решает опека. Фото: соцсети.Погибшие мальчик и его мама. Судьбу младшего ребенка решает опека. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

В Нязепетровске решают судьбу семимесячного младенца, который выжил во время массовой резни в ночь на 4 мая. Напомним, по одной из версий следствия, местный житель расправился со своими собутыльниками, убив четырех взрослых и четырехлетнего малыша.

Приехавшие на место трагедии полицейские обнаружили в доме среди бутылок и трупов коляску, в которой лежал живой семимесячный младенец. Его мать и старший брат погибли во время нападения. Сейчас ребенок находится под присмотром врачей, его здоровью ничего не угрожает — убийца не прикоснулся к младенцу.

— Судьба ребенка решится уже к концу понедельника. Предполагалось, что его отдадут на воспитание бабушки. Однако на руках женщины уже осталась старшая дочка погибшей, школьница. Органы опеки должны оценить, сможет ли женщина воспитывать двух внуков одна, — говорит уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

Знакомые семьи рассказали «Комсомолке», что бабушка малыша не пьет, она приличный человек, когда-то работала воспитателем, ей можно доверить ребят без опаски.

Напомним, страшное преступление было совершено в ночь на 4 мая. Убийца, вооружившись ножом, лишил жизни пятерых человек, в том числе многодетную мать и ее четырехлетнего сына. Сначала в этом подозревали бывшего мужа одной из погибших, но к вечеру того же дня был задержан другой подозреваемый. Он признался в убийстве частично.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Челябинский ветврач Карен Даллакян спас от гибели экзотическую лисицу
Путин наградил самого креативного чиновника Челябинской области
В Челябинской области младенец разбился насмерть, выпав с третьего этажа
В Челябинской области ограничат движение машин
Центральное почтовое отделение Челябинска переезжает на новый адрес
Будут штрафовать за костры и шашлыки: в Челябинской области усилили контроль за пожарной безопасностью в лесах
Следователи проводят проверку после смерти девушки под колесами поезда в Челябинской области
В Челябинской области из детского дома пропал подросток
В Челябинской области потерялась чернобурая лиса, спасенная со шкуродельни
Пенсионера из Челябинска, расчленившего соседку, арестовали
Жители Челябинской области отравились шашлыками на майских праздниках
Квадрокоптер сбил женщину в Челябинской области
Предприниматель обклеил рекламой памятники на кладбище в Челябинской области
В Миассе подростки кидали в прохожих бутылки с балкона
В Курганской области заведены уголовные дела из-за пожаров
В Челябинске рецепты выписывают на бланках Минздрава СССР
«Украли день долгожданного отпуска». Магнитогорцы возмущены задержкой авиарейса в Турцию
Челябинцам заплатят денег за минометы и карабины
Две тысячи челябинцев вышли на старт легкоатлетической эстафеты-2019
В Челябинске выпустят уникальный боевой трактор