Выжившего в Нязепетровске во время массовой резни младенца не отдают бабушке

СЕГОДНЯ 11:28 2019-05-06T11:41:22+03:00

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В Нязепетровске решают судьбу семимесячного младенца, который выжил во время массовой резни в ночь на 4 мая. Напомним, по одной из версий следствия, местный житель расправился со своими собутыльниками, убив четырех взрослых и четырехлетнего малыша.

Приехавшие на место трагедии полицейские обнаружили в доме среди бутылок и трупов коляску, в которой лежал живой семимесячный младенец. Его мать и старший брат погибли во время нападения. Сейчас ребенок находится под присмотром врачей, его здоровью ничего не угрожает — убийца не прикоснулся к младенцу.

— Судьба ребенка решится уже к концу понедельника. Предполагалось, что его отдадут на воспитание бабушки. Однако на руках женщины уже осталась старшая дочка погибшей, школьница. Органы опеки должны оценить, сможет ли женщина воспитывать двух внуков одна, — говорит уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

Знакомые семьи рассказали «Комсомолке», что бабушка малыша не пьет, она приличный человек, когда-то работала воспитателем, ей можно доверить ребят без опаски.

Напомним, страшное преступление было совершено в ночь на 4 мая. Убийца, вооружившись ножом, лишил жизни пятерых человек, в том числе многодетную мать и ее четырехлетнего сына. Сначала в этом подозревали бывшего мужа одной из погибших, но к вечеру того же дня был задержан другой подозреваемый. Он признался в убийстве частично.

ИСТОЧНИК KP.RU