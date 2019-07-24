Еще часть компании «Красное&Белое» перевели на Кипр
Известный сетевой ритейлер, который начинал свою историю в Челябинской области — «Красное&Белое» — продолжает свой исход из России. Компания поделена на множество юрлиц. Часть из них ранее перевели в офшоры. Теперь последовала вторая волна. Об этом можно судить по записям в бизнес-базах.
Офшоры на Кипре для перевода «К&Б» создали весной этого года. Переход фирмы в зону свободную от излишнего контроля государства может быть связан с желанием собственников снизить налоговую нагрузку и обезопасить свой бизнес. Влиять на иностранные компании недоброжелателям сложнее.
За пару месяцев до этого на фирму устроили атаку силовики — в офисах и складах фирмы прошли обыски. Однако они не увенчались успехом: не было обнаружено ни фальсификата, ни налоговых нарушений.
Этим летом в компанию снова пришли оперативники. Официальные органы не комментировали свой визит. Однако в компании объяснили, что силовики проверяют их контрагентов.
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Что означают обыски в сети магазинов «Красное&Белое»
ИСТОЧНИК KP.RU