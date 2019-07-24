2019-07-24T06:08:02+03:00
Общество

Еще часть компании «Красное&Белое» перевели на Кипр

Это может быть связано с желанием обезопасить бизнес
Андрей АБРАМОВ
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«Красное & Белое» начинала с магазинов в Челябинской области и разрослось на всю России.«Красное & Белое» начинала с магазинов в Челябинской области и разрослось на всю России.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Известный сетевой ритейлер, который начинал свою историю в Челябинской области — «Красное&Белое» — продолжает свой исход из России. Компания поделена на множество юрлиц. Часть из них ранее перевели в офшоры. Теперь последовала вторая волна. Об этом можно судить по записям в бизнес-базах.

Офшоры на Кипре для перевода «К&Б» создали весной этого года. Переход фирмы в зону свободную от излишнего контроля государства может быть связан с желанием собственников снизить налоговую нагрузку и обезопасить свой бизнес. Влиять на иностранные компании недоброжелателям сложнее.

За пару месяцев до этого на фирму устроили атаку силовики — в офисах и складах фирмы прошли обыски. Однако они не увенчались успехом: не было обнаружено ни фальсификата, ни налоговых нарушений.

Этим летом в компанию снова пришли оперативники. Официальные органы не комментировали свой визит. Однако в компании объяснили, что силовики проверяют их контрагентов.

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Что означают обыски в сети магазинов «Красное&Белое»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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