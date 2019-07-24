2019-07-24T17:16:25+03:00
Общество

После многократных жалоб жителей Челябинской области на чистоту озера Тургояк, ответственному чиновнику предложили уволиться

В водоем сливают фекалии, а берег захватили базы отдыха
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Тургояк всегда считался младшим братом Байкала, но за последние годы качество воды упало.Тургояк всегда считался младшим братом Байкала, но за последние годы качество воды упало.Фото: Ольга НОВИКОВА
Изменить размер текста:

24 июля министерство экологии осматривало озеро Тургояк. «Уральская жемчужина» последнее время сильно страдает от воздействие людей. За водоем отвечает структура «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Ее работой недовольны областные чиновники. После ревизии, руководству учреждения предложили написать заявление на увольнение.

На чистоту воды и прибрежной зоны Тургояка постоянно жалуются общественники. То там сядет неизвестный самолет, то загрязняют озеро сточными водами. Ситуация лучше не становится, поэтому в минэкологии усматривают в этом вину ответственных.

Недавно челябинцы пожаловались, что после купания в Тургояке покрылись сыпью. А берега реки захватывают нелегальные базы отдыха.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фестиваль современного искусства пройдет в Челябинске
Директора банкротящейся госструктуры из Челябинска уличили в уклонении от налогов
Челябинск попал на верхние строчки антирейтинга самых болеющих городов России
В Челябинске разыскивают архитекторов, готовых взяться за преображение криминального района
Бывшая сотрудница кафе в Челябинске пришла с ножом требовать зарплату
Чтобы тушить лесные пожары в Челябинской области купят машин на 100 млн рублей
Гигантские глаза насекомых позволили фотографу из Магнитогорска стать лучшей в стране
Новый мэр Челябинска нашла общий язык с «гопниками-ларечниками и учеными урбанистами»
Чиновники учтут опыт Москвы в благоустройстве Челябинска
Испытания пожарной техники прошли в ЖК «Башня Свободы»
«Галамарт» поздравил челябинцев с Днем металлурга
В центре Челябинска накрыли наркопритон
Алексей Текслер высказался о безработице в моногородах