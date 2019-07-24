После многократных жалоб жителей Челябинской области на чистоту озера Тургояк, ответственному чиновнику предложили уволиться

СЕГОДНЯ 17:16 2019-07-24T17:16:25+03:00

Тургояк всегда считался младшим братом Байкала, но за последние годы качество воды упало. Фото: Ольга НОВИКОВА

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24 июля министерство экологии осматривало озеро Тургояк. «Уральская жемчужина» последнее время сильно страдает от воздействие людей. За водоем отвечает структура «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Ее работой недовольны областные чиновники. После ревизии, руководству учреждения предложили написать заявление на увольнение.

На чистоту воды и прибрежной зоны Тургояка постоянно жалуются общественники. То там сядет неизвестный самолет, то загрязняют озеро сточными водами. Ситуация лучше не становится, поэтому в минэкологии усматривают в этом вину ответственных.

Недавно челябинцы пожаловались, что после купания в Тургояке покрылись сыпью. А берега реки захватывают нелегальные базы отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU