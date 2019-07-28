2019-07-28T11:51:53+03:00
Спорт

Бой Сергей Ковалев — Энтони Ярд 24 августа 2019 года в Челябинске: ради него Крашер отказался от поединка с Альваресом

Бой Сергей Ковалев — Энтони Ярд пройдет 24 августа 2019 года в Челябинске
Сергей УФИМЦЕВ
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Сергей Ковалев впервые проведет бой в профессиональной карьере в родном Челябинске.Сергей Ковалев впервые проведет бой в профессиональной карьере в родном Челябинске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сергей Ковалев отказался от боя с Саулем «Канело» Альваресом. Причиной стал бой Сергей Ковалев — Энтони Ярд 24 августа 2019 года. Об этом боксер по прозвищу Крашер сообщил болельщикам в своем Инстаграм.

— Недавно команда Альвареса снова села с нами за стол переговоров. Мне предлагают провести бой за титул чемпиона WBO в полутяжелом весе. Я лично отказался, потому что не могу отказаться от поединка с Ярдом в Челябинске. Альварес еще молод, у него есть время подождать. А я должен закончить начатое дело, — объяснил Сергей Ковалев.

Напомним, Сергей Ковалев впервые проведет бой в профессиональной карьере в родном Челябинске. Поединок с Энтони Ярдом назначен на 24 августа. Он состоится в ледовой арене «Трактор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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