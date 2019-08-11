Борис Дубровский не приехал на суд по скандальному делу о дорожных контрактах

СЕГОДНЯ 09:29 2019-08-11T09:55:23+03:00

Борис Дубровский не появился на заседании суда, которое сам же и инициировал. Фото: Андрей АБРАМОВ

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Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский не появился в арбитражном суде Москвы 8 августа. На этот день у него было назначено заседание: бывший глава региона подал иск к антимонопольной службе. Интересы Дубровского представляли юристы Рустам Курмаев и Василий Малинин.

Когда Дубровский еще был у власти, антимонопольная служба предъявила к нему и компании «Южуралмост» претензии. Фирма из Магнитогорска несколько лет занималась ремонтом большинства дорог в Челябинской области. Компания выигрывала госконтракты. ФАС заподозрила, что финансовые успехи дорожников случились не без участия Бориса Дубровского. После его ухода с поста губернатора, дорогами в Челябинске начала заниматься фирма из Нижнего Новгорода.

В арбитражном суде Дубровский пытался обжаловать претензии антимонопольщиков. Пока заседание ничем конкретным не закончилось. В суд вызывали также министерство дорожного хозяйства Челябинской области и «Южуралмост». От чиновников на заседание никто не приехал, а от коммерсантов был юрист.

Появление Бориса Дубровского на суде было большой интригой. В Челябинской области ходят слухи, что Борис Александрович после отставки покинул Россию. КП-Челябинск попыталась выяснить так это или нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU