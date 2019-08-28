В Челябинск приедет новый трамвай «Метеор»

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-28T12:00:22+03:00

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28 августа на пресс-конференции с главой Челябинской области Алексеем Текслером много говорили о проблемах южноуральской столицы: об озеленении, Шершнях. К вопросу общественного транспорта и его качества возвращались неоднократно. Алексей Леонидович рассказал, что в курсе того «кладбища», которое представляет собой стоянка автобусного парка.

— Приоритет был в пользу маршруток. Я за конкуренцию, должен быть и частный транспорт. Будем ставить им задачу использовать только новый подвижной состав, а в случае амортизации заменять. В начале сентября в город придет новый трамвай УКВЗ — «Челябинский метеор», низкопольный. Придет на испытания. Есть проекты обновления трамвайного парка в Челябинске и во всех «трамвайных» городах региона. В Магнитогорск поступают 15 трамваев. В Челябинск — 25 вагонов в следующем году, — рассказал Алексей Текслер.

Также глава региона сообщил о договоренности с минпромторгом о 25 млрд руб. для Челябинска. Деньги пойдут на замену рельсов, подстанций, силовых линий. Для УКВЗ это тоже шанс для развития.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/728523" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер дает вторую пресс-конференцию в Челябинске.Андрей АБРАМОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU