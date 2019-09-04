2019-09-04T13:04:37+03:00
Общество

Омбудсмен объявляет сбор денег для рожденного в Турции малыша

Средства будут копиться на счете благотворительного фонда «Родная» в Челябинской области
Ирина ГОЛЛАЙ
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Сын идет на поправку, а это для четы Михайловых самое главное. Фото: из личного архива.Сын идет на поправку, а это для четы Михайловых самое главное. Фото: из личного архива.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В середине августа в городской больнице Анталии родился мальчик. Его родители прилетели на отдых в Турцию из Челябинска. 32-летняя Наталья Михайлова была на седьмом месяце беременности. Рожать планировала только осенью дома. Но судьба распорядилась иначе. На четвертый день тихого пляжного отдыха у челябинки отошли воды и ее экстренно прооперировали, сделав кесарево сечение.

Сейчас ребенок остается в турецкой больнице. Малыш, который слегка набрал вес и весит почти 1600 граммов, остается в кювезе и кушает через зонд. Наталья снимает квартиру неподалеку от клиники и каждый день носит ребенку грудное молоко. А отец ребенка Дмитрий Михайлов уже в Челябинске, он ведет переговоры о перевозке жены и сына на родину.

Так как расходы на роды и на медпомощь младенцу не были прописаны в медицинской страховке туристов, заплатить за услуги турецкой клиники и за транпортировку малыша в Россию семье придется из собственного кармана. А сумма будет немаленькой: каждый день нахождения малыша в Турции стоит порядка 30 тысяч рублей. Долг Михайловых уже составляет несколько сотен тысяч.

Из собственных источников КП-Челябинск стало известно, что деньги в помощь Михайловым из бюджета области выделяться не будут. Но семье помогут материально.

Челябинку на седьмом месяце беременности экстренно прокесарили в Турции.Андрей АБРАМОВ

— Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова распорядилась начать официальный сбор денег для семьи Михайловых. Эти деньги пойдут на оплату счетов, которые в момент выписки выставит клиника. Собирать деньги будут на счете благотворительного фонда «Родная», — рассказал наш источник.

Ранее стало известно, что минздрав России не будет отправлять за ребенком спецборт. Решено дождаться, когда мальчик окрепнет, а потом вывезти его и маму в Россию обычным рейсом.

Помочь Михайловым также можно, сбросив деньги на карту папы. Сбербанк 4817 7600 3391 4486. Получатель: Дмитрий Викторович М.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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