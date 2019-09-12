Россия попросит скидку у турецкой клиники, где выхаживают малыша из Челябинска

СЕГОДНЯ 17:42 2019-09-12T17:42:15+03:00

При родах мальчик весил чуть более килограмма и пока плохо набирает вес. Фото: архив "КП".

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Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова обратилась в консульство Турции и в МИД России с просьбой помочь семье Михайловых, у которой на отдыхе в Анталии родился недоношенный малыш.

Омбудсмен надеется, что дипломаты смогут договориться о скидке с государственной клиникой, где выхаживают ребенка. День пребывания малыша под наблюдением докторов стоит порядка 30 тысяч рублей, а общий долг семьи перевалил за 700 тысяч рублей.

МАЛЫШ ВСЕ ЕЩЕ ОЧЕНЬ СЛАБЫЙ

Чета Михайловых полетела в Турцию ради тихого пляжного отдыха. На четвертую ночь у Натальи отошли воды и ее экстренно прокесарили. Мальчик родился на седьмом месяце беременности весом чуть более килограмма. Он до сих пор находится в специальном кювезе под наблюдением докторов. Мать пускают к нему на часок ежедневно.

— Вчера сыну делали МРТ. Он перестал набирать вес. Местные доктора говорят, что о перелете в Россию супруге можно забыть еще на две-три недели, — рассказал КП-Челябинск отец ребенка Дмитрий Михайлов.

БЕЗ СТРАХОВКИ ЛЕЧЕНИЕ — ЗА СВОЙ СЧЕТ

Отец семейства вернулся в Челябинск практически сразу же после родов, чтобы вести переговоры с минздравом. Семья надеялась, что за сыном пошлют спецборт. Но в самолете Михайловым отказали. Решили ждать, пока ребенок окрепнет и сможет выдержать путь в Россию обычным рейсом.

Так как перед поездкой Михайловы оформили стандартную медицинскую страховку, которая не предполагает расходы на роды и реабилитацию малыша, все медицинские услуги семья должна оплатить из собственного кармана. За кесарево сечение Дмитрий уже заплатил. А счет за ребенка обещает стать для семьи астрономическим.

Русская община в Турции помогла Наталье снять квартиру неподалеку от клиники. Также женщине помогают общаться с докторами и оформлять документы. Малыш, к примеру, уже получил российское свидетельство о рождении. На оплату клиники приходится собирать деньги в России.

Если вы можете чем-то помочь, то перечислите поильную сумму отцу ребенка (карта Сбербанка 4817 7600 3391 4486, получатель: Дмитрий Викторович М.).

Или в Челябинский региональный благотворительный фонд «Родная»:

ЧРБФ «Родная»

ИНН 7447185058

КПП 744701001

ОГРН 1117400000167

Расч/сч 40703810390140000056 в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск

к/с 30101810400000000779

БИК 047501779

Юридический адрес: Кирова 4А

Назначение платежа: Добровольное пожертвование для семьи Михайловых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/728395" frameborder="0"></iframe> Челябинку на седьмом месяце беременности экстренно прокесарили в Турции.Андрей АБРАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU