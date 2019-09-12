Россия попросит скидку у турецкой клиники, где выхаживают малыша из Челябинска
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова обратилась в консульство Турции и в МИД России с просьбой помочь семье Михайловых, у которой на отдыхе в Анталии родился недоношенный малыш.
Омбудсмен надеется, что дипломаты смогут договориться о скидке с государственной клиникой, где выхаживают ребенка. День пребывания малыша под наблюдением докторов стоит порядка 30 тысяч рублей, а общий долг семьи перевалил за 700 тысяч рублей.
МАЛЫШ ВСЕ ЕЩЕ ОЧЕНЬ СЛАБЫЙ
Чета Михайловых полетела в Турцию ради тихого пляжного отдыха. На четвертую ночь у Натальи отошли воды и ее экстренно прокесарили. Мальчик родился на седьмом месяце беременности весом чуть более килограмма. Он до сих пор находится в специальном кювезе под наблюдением докторов. Мать пускают к нему на часок ежедневно.
— Вчера сыну делали МРТ. Он перестал набирать вес. Местные доктора говорят, что о перелете в Россию супруге можно забыть еще на две-три недели, — рассказал КП-Челябинск отец ребенка Дмитрий Михайлов.
БЕЗ СТРАХОВКИ ЛЕЧЕНИЕ — ЗА СВОЙ СЧЕТ
Отец семейства вернулся в Челябинск практически сразу же после родов, чтобы вести переговоры с минздравом. Семья надеялась, что за сыном пошлют спецборт. Но в самолете Михайловым отказали. Решили ждать, пока ребенок окрепнет и сможет выдержать путь в Россию обычным рейсом.
Так как перед поездкой Михайловы оформили стандартную медицинскую страховку, которая не предполагает расходы на роды и реабилитацию малыша, все медицинские услуги семья должна оплатить из собственного кармана. За кесарево сечение Дмитрий уже заплатил. А счет за ребенка обещает стать для семьи астрономическим.
Русская община в Турции помогла Наталье снять квартиру неподалеку от клиники. Также женщине помогают общаться с докторами и оформлять документы. Малыш, к примеру, уже получил российское свидетельство о рождении. На оплату клиники приходится собирать деньги в России.
Если вы можете чем-то помочь, то перечислите поильную сумму отцу ребенка (карта Сбербанка 4817 7600 3391 4486, получатель: Дмитрий Викторович М.).
Или в Челябинский региональный благотворительный фонд «Родная»:
ЧРБФ «Родная»
ИНН 7447185058
КПП 744701001
ОГРН 1117400000167
Расч/сч 40703810390140000056 в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск
к/с 30101810400000000779
БИК 047501779
Юридический адрес: Кирова 4А
Назначение платежа: Добровольное пожертвование для семьи Михайловых.
Челябинку на седьмом месяце беременности экстренно прокесарили в Турции.Андрей АБРАМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU